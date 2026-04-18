Hiina viis propagandareisile Harju Elu ja MK Estonia ajakirjaniku

Kapo hinnangul võib Hiina kasutada kinnimakstud visiitidel osalenud omavalitsustegelasi, eksperte, ettevõtjaid ja ajakirjanikke, et nende kaudu oma propagandat levitada.



Kui Streltsova keeldus kommentaaridest, siis Alase sõnul sai kutse Hiinat külastada Harju Elu peatoimetaja siinselt Hiina rahvavabariigi suursaatkonnalt.

"Hiina pool ei nõudnud vastutasuks mitte midagi. Omal tahtel avaldasime ühe artikli neli kuud hiljem seoses Hiina uue aasta algusega," selgitas Harju Elu ajakirjanik Postimehele.

Kapo kirjutas oma aastaraamatus, et Hiina saatkond Eestis on negatiivse kuvandi murdmiseks tõhustanud kultuuripropagandat. Sama trendi on näha ka mujal Euroopa Liidus. Hiina kommunistlik partei usub kapo väitel, et propaganda on tõhusam, kui sellest räägivad Eesti inimesed. Selleks kutsub Hiina Eesti kodanikke tasuta reisidele Hiinasse. Mõjutamine toimub kapo sõnul ka tehnoloogia valdkonnas, kus kontakti otsitakse Eesti ettevõtetega.