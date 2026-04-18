Macron: Hezbollah rünnakus hukkus Prantsuse rahuvalvaja

"Kõik viitab sellele, et rünnaku eest vastutab Hezbollah," ütles ta sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter) ning kutsus Liibanoni võime üles toimepanijaid vahistama.

Iisrael ja Liibanon leppisid neljapäeval kokku kümnepäevases relvarahus, et pidada läbirääkimisi kuus nädalat kestnud sõja lõpetamiseks Iisraeli ja Iraani toetatud rühmituse Hizbollah' vahel.

Liibanoni lahingute käigus on seal tegutsevat ÜRO ajutist väekontingenti (UNIFIL) korduvalt rünnanud nii Iisraeli kui ka Hezbollah väed.

Hukkunud rahuvalvaja, staabiveebel Florian Montorio sattus varitsusse, kui tema üksus oli teel UNIFIL-i eelposti, ning suri laskehaava tagajärjel, teatas Prantsusmaa kaitseminister Catherine Vautrin X-is.

Eelpost, kuhu nad olid suundumas, oli piirkonnas toimuvate lahingute tõttu mitu päeva ära lõigatud, ütles ta.

"(Varitsuse korraldas) relvastatud rühmitus väga lähedalt," ütles minister, lisades, et kaaslased toimetasid Montorio tule alt ära, kuid neil ei õnnestunud teda elustada.

Macroni kantselei teatel helistas president oma Liibanoni ametivennale Joseph Aounile ja peaministrile Nawaf Salamile, et kutsuda neid üles tagama UNIFIL-i sõdurite julgeolek.

Aoun mõistis rünnaku hukka ja lubas süüdlased kohtu alla anda, Salam aga teatas, et on andnud korralduse uurimise alustamiseks.

Liibanoni parlamendispiiker ja Hezbollah liitlane Nabih Berri mõistis rünnaku hukka ja tunnustas UNIFIL-i vägede, eriti Prantsuse kontingendi, aastakümnete pikkust tööd.

UNIFIL teatas veebiavalduses, et rahuvalvajad "sattusid mitteriiklike osalejate käsitulirelvade tule alla", kui nad olid teel eelposti poole ning puhastasid Ghanduriyah' külas tee ääres lõhkekehi.

"Traagiliselt suri üks rahuvalvaja saadud vigastustesse ja kolm said haavata, neist kaks raskelt," seisis teates.

Esialgne hinnang viitab, et tule avas Hezbollah, lisati teates ja täpsustati, et ÜRO on algatanud oma uurimise juhtumi kohta, mis võib olla võrdne sõjakuritegudega.

UNIFIL patrullib Lõuna-Liibanonis Iisraeli piiri lähedal, kus Iisrael ja Hezbollah on võidelnud alates eelmisest kuust, pärast seda, kui Iraani toetatud poolsõjaline rühmitus Liibanoni Lähis-Ida sõtta kaasa tõmbas, tulistades oma toetaja Iraani abistamiseks Iisraeli rakettidega.

Eelmisel kuul hukkus kolm Indoneesia rahuvalvajat. ÜRO esialgne uurimine tuvastas, et üks hukkus Iisraeli tankitules ning kaks teist isetehtud lõhkeseadeldise plahvatuses, mille oli tõenäoliselt paigaldanud Hezbollah.

Alates sõja puhkemisest on haavata saanud ka teisi UNIFIL-i rahuvalvajaid ning aprillis hävitasid Iisraeli sõdurid rahuvalveorganisatsiooni teatel UNIFIL-i peakorteris asuvad valvekaamerad.

Eelmisel nädalal rammis Iisraeli tank UNIFIL-i andmetel kaks korda rahuvalvajate sõidukeid, põhjustades kahjustusi, kuid mitte vigastusi.

ÜRO rahuvalvajad on Liibanoni ja Iisraeli vahel puhvrina tegutsenud aastakümneid, kuid nende mandaat lõpeb selle aasta lõpus.