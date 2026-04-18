Macron: Hezbollah rünnakus hukkus Prantsuse rahuvalvaja

Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
Liibanonis hukkus laupäeval arvatavas Hezbollah rünnakus ÜRO rahuvalvajate vastu Prantsuse sõdur ja kolm sai haavata, ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Kõik viitab sellele, et rünnaku eest vastutab Hezbollah," ütles ta sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter) ning kutsus Liibanoni võime üles toimepanijaid vahistama.

Iisrael ja Liibanon leppisid neljapäeval kokku kümnepäevases relvarahus, et pidada läbirääkimisi kuus nädalat kestnud sõja lõpetamiseks Iisraeli ja Iraani toetatud rühmituse Hizbollah' vahel.

Liibanoni lahingute käigus on seal tegutsevat ÜRO ajutist väekontingenti (UNIFIL) korduvalt rünnanud nii Iisraeli kui ka Hezbollah väed.

Hukkunud rahuvalvaja, staabiveebel Florian Montorio sattus varitsusse, kui tema üksus oli teel UNIFIL-i eelposti, ning suri laskehaava tagajärjel, teatas Prantsusmaa kaitseminister Catherine Vautrin X-is.

Eelpost, kuhu nad olid suundumas, oli piirkonnas toimuvate lahingute tõttu mitu päeva ära lõigatud, ütles ta.

"(Varitsuse korraldas) relvastatud rühmitus väga lähedalt," ütles minister, lisades, et kaaslased toimetasid Montorio tule alt ära, kuid neil ei õnnestunud teda elustada.

Macroni kantselei teatel helistas president oma Liibanoni ametivennale Joseph Aounile ja peaministrile Nawaf Salamile, et kutsuda neid üles tagama UNIFIL-i sõdurite julgeolek.

Aoun mõistis rünnaku hukka ja lubas süüdlased kohtu alla anda, Salam aga teatas, et on andnud korralduse uurimise alustamiseks.

Liibanoni parlamendispiiker ja Hezbollah liitlane Nabih Berri mõistis rünnaku hukka ja tunnustas UNIFIL-i vägede, eriti Prantsuse kontingendi, aastakümnete pikkust tööd.

UNIFIL teatas veebiavalduses, et rahuvalvajad "sattusid mitteriiklike osalejate käsitulirelvade tule alla", kui nad olid teel eelposti poole ning puhastasid Ghanduriyah' külas tee ääres lõhkekehi.

"Traagiliselt suri üks rahuvalvaja saadud vigastustesse ja kolm said haavata, neist kaks raskelt," seisis teates.

Esialgne hinnang viitab, et tule avas Hezbollah, lisati teates ja täpsustati, et ÜRO on algatanud oma uurimise juhtumi kohta, mis võib olla võrdne sõjakuritegudega.

UNIFIL patrullib Lõuna-Liibanonis Iisraeli piiri lähedal, kus Iisrael ja Hezbollah on võidelnud alates eelmisest kuust, pärast seda, kui Iraani toetatud poolsõjaline rühmitus Liibanoni Lähis-Ida sõtta kaasa tõmbas, tulistades oma toetaja Iraani abistamiseks Iisraeli rakettidega.

Eelmisel kuul hukkus kolm Indoneesia rahuvalvajat. ÜRO esialgne uurimine tuvastas, et üks hukkus Iisraeli tankitules ning kaks teist isetehtud lõhkeseadeldise plahvatuses, mille oli tõenäoliselt paigaldanud Hezbollah.

Alates sõja puhkemisest on haavata saanud ka teisi UNIFIL-i rahuvalvajaid ning aprillis hävitasid Iisraeli sõdurid rahuvalveorganisatsiooni teatel UNIFIL-i peakorteris asuvad valvekaamerad.

Eelmisel nädalal rammis Iisraeli tank UNIFIL-i andmetel kaks korda rahuvalvajate sõidukeid, põhjustades kahjustusi, kuid mitte vigastusi.

ÜRO rahuvalvajad on Liibanoni ja Iisraeli vahel puhvrina tegutsenud aastakümneid, kuid nende mandaat lõpeb selle aasta lõpus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

23:45

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

23:11

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

22:53

Macron: Hezbollah rünnakus hukkus Prantsuse rahuvalvaja

22:43

Kiievis hukkus tulistamises vähemalt kuus inimest Uuendatud

22:35

Läti parlamendisaadikud näeks Rail Balticu projekti ümber tegemist

22:35

Ajaloolane: holokausti mälestamiseks tuleks rajada eraldi muuseum

22:35

Kallid nafta ja väetise hinnad võivad tõsta šokolaadi hinda

22:33

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

22:09

ETV spordisaade, 18. aprill

21:51

Serviti jõudis finaalist ühe võidu kaugusele: hirm on kiiresti leviv haigus

17:17

Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat Uuendatud

06:02

17 protsenti palgasaajatest ei ole tulumaksuvabastust kasutusele võtnud

17:49

Iraan sulges USA blokaadi tõttu taas Hormuzi väina Uuendatud

17.04

Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

08:04

Riigikogu kantseleist vallandatud staažikas ametnik viis asja kohtusse

17.04

PPA hangib Narva jõepiirile droonide seireks ja tõrjeks ainulaadse lahenduse

15:31

Tesla avab järgmisel reedel Eesti esinduse

17.04

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

09:24

Hiina viis propagandareisile Harju Elu ja MK Estonia ajakirjaniku

08:31

Trumpi sõnul ei pruugi ta pikendada relvarahu Iraaniga

ilmateade

loe: sport

23:45

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

23:11

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

22:33

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

22:09

ETV spordisaade, 18. aprill

loe: kultuur

21:27

Olev Muska andis Palamusel kontserdi

17:07

Galerii: Marilyn Piirsalu tekstiilist ruuminstallatsioon "Peaaegu nähtav"

15:47

Raido Bergstein: loodan, et tantskunst ei taandu teiste žanrite rikastavaks osaks

13:23

Amanda Kaunispaik: peatage maailm, rahvas tahab lädramussi!

loe: eeter

11:45

Mick Pedaja: tahan tuua siia maailma kergust ja rõõmu

10:50

"Ringvaade" käis külas Euroopa Kosmoseagentuuris töötavatel eestlastel

09:45

Andres Maimik: Nipernaadi on tänapäeva kontekstis aferist ja ahistaja

17.04

Juku-Kalle Raid: juba lapsendatud sõnade uued vasted ei lähe käiku

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (18.04.2026 18:00:00)

17.04

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

17.04

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

17.04

Keldo: tööandjate soovitud kriisikomisjoni pole vaja

17.04

Kuressaare WOW keskuse uus omanik asub majale elu sisse puhuma

17.04

Ukraina kasutab lahingutes üha rohkem mehitamata maismaasüsteeme

17.04

Michal: kurss on Rail Balticu trassi valmimiseks aastaks 2030

17.04

Raadiouudised (17.04.2026 15:00:00)

17.04

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

17.04

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

