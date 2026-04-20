Riia lennujaama reisijate arv langes esimeses kvartalis kaks protsenti

Riia lennujaam teenindas selle aasta esimeses kvartalis 1,41 miljonit reisijat, mis on kaks protsenti vähem kui 2025. aasta samal perioodil, teatas lennujaam.

Lennujaam teenindas jaanuarist märtsini 13 600 lendu, mida on samuti kaks protsenti vähem kui eelmise aasta kolmel esimesel kuul.

Märtsis teenindas Riia lennujaam 535 000 reisijat, mis on aastatagusega võrreldes kaks protsenti vähem ning 5144 lendu, mis on samuti kaheprotsendine langus.

Lennujaam põhjendab reisijate arvu langust vähendatud läbilaskevõime ja lennuliinide võrgu optimeerimisega 2025/2026. aasta talvehooajaks, millest teatasid eelmisel sügisel mitmed lennufirmad, sealhulgas Iiri odavlennufirma Ryanair. Reisijate arvu mõjutas ka Lähis-Ida kriis.

Riia lennujaam teenindas eelmisel aastal 7,111 miljonit reisijat, mis on samal tasemel kui 2024. aastal.

Riia lennujaam on Balti riikide suurim lennuliikluse sõlmpunkt.