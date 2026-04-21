Omnivast ei saa enam tellida enda disainiga marke

Eesti filatelistid ja margihuvilised kritiseerivad Omniva otsust sulgeda ootamatult Minu Margi teenus, mis lasi soovijatel oma kujundusega kirjamarke tellida. Omniva sõnul oli teenuse ülalhoidmine tarbetult kulukas, sest eridisainiga marke telliti järjest vähem.

Uudise Minu Margi teenuse lõpetamisest tõi sotsiaalmeedias avalikkuse ette ärimees Tiit Pruuli, kes ütles, et ilmselt on tema eelmisel nädalal tellitud GO margid viimased erikujundusega margid, mis trükiti.

"Omniva suretab samm-sammult ja järjekindlalt filateelia Eestis välja. Viimane uudis, mida on püütud hästi vaikselt korraldada, on see, et Minu Marki ehk ise disainitud marki pole käesolevast nädalast enam võimalik tellida," kirjutas Pruuli.

Pruuli sõnul on Omniva lõpetanud ka kõigi filateeliatarvikute tellimise.

"Kogujad on aastakümneid kasutanud ühte tüüpi albumeid, mida Eesti Post müüs. Nüüd vaata ise, kust ja mida leiad. Pikaaegsed postmarkidega tegelejad on koondatud, markide hindadest, mis on Euroopa kõrgeimad, ja postkontorite sulgemisest ei hakka rääkimagi," lausus Pruuli.

Postiteenus ei ole ainult äri, aga ka kultuur, sõnas Pruuli. "Seda ses ettevõttes ja valdkonna eest vastutaval erakonnal ei paista karvavõrdki olevat." (Omnivat haldab regionaal- ja põllumajandusministeerium, mida juhib Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) - toim.).

Pruuli on seisukohal, et mark pole lihtsalt maksevahend või kollektsioneerimisobjekt või väike kunstiteos. "See on ka internetiajastul üks riiklikest sümbolitest. Omniva praegune juhtkond ei näi sellest aru saavat," sõnas ta.

Pruuliga sama meelt on ka 30-aastase filateelia kogemusega koguja Indrek Ilomets.

"Omniva tegeleb pigem sellega, et filateelia välja suretada. Moodne ja kaasaegne on viia kõik internetti ja teha asju digitaalselt, aga et läbi mõelda filateelia teema - seda enam ei ole," ütles Ilomets ERR-ile.

Ilomets kritiseeris, et Omniva on läinud väga kulupõhiseks, kuid kultuurile olulisest, nagu on margid, väga palju ei peeta. "Margiteemat peetakse kuluks, kuid riiklik postiteenus võiks ju üldisemalt Eesti elu peale mõelda," arutles Ilomets.

Ilomets ütles, et ta on ka ise Minu Margi teenust palju kordi kasutanud: näiteks lasknud teha sõpradele juubeli puhuks margi või tellinud uusaastamarke, millega saatis pühadetervitusi.

Ilometsa häiris ka, et Omniva kaotas Minu Margi teenuse ära justkui salaja - selle kohta ei ilmunud ühtegi hoiatust ettevõtte veebilehel. "Aga ei ole ilmselt minusugused tähtsad, oleme kulu Omniva vaates," sõnas Ilomets. "Nad oleksid võinud vähemalt kuu aega ette sellest teatada," lisas ta.

Filateelia tervikuna pole Omniva jaoks enam oluline, leidis Ilomets. "Markide väljaandmine võiks olla filateelses mõttes läbimõeldud, et need margid oleksid ka rahvusvaheliselt hinnatud, aga Omnival pole selleks initsiatiivi ja lahendusi nad ei otsi," sõnas Ilomets.

"Küsimus on selles, et filateelia on kultuuri osa, aga Omniva sellega ei tegele, sest nende märksõnad on kulu ja tulu," sõnas margikoguja.

Ilomets nõustus, et filateelia on pigem vanema põlvkonna huvi. "Filatelistide kokkutulek pühapäeval Tallinnas oli vanurite kogunemine, aga oli ka noori poisse," lisas ta.

Omniva: keskendume teenustele, mis loovad väärtust

Omniva kinnitas Ilomets sõnu: Minu Margi teenus oli neile liigne kulu. Kuid sellega, et filateelia neile oluline poleks, riiklik postiettevõte ei taha nõustuda.

"Minu Mark on loodud innovaatilise teenusena paarkümmend aastat tagasi. Siis oli see populaarne ja seda kasutati palju, kuid tänaseks on selle kasutatavus oluliselt langenud. Eelmisel aastal telliti marke vaid umbes 2700 euro eest, mis teeb kokku ligikaudu 50 tellimust aasta peale," sõnas Omniva postiteenuste juht Katri Laanela.

Laanela ütles, et täna keskendub Omniva teenustele, mida kliendid hindavad, mida nad peavad vajalikuks ja mis loovad väärtust.

"Peame oma ressursse suunama ja vaatama, millele neid kulutame. Seepärast otsustasimegi teenuse sulgeda," lisas ta.

Laanela sõnul ei vasta tõele jutt, et filateelia-teemad oleksid Omnivas laualt maas.

"Panustame siia valdkonda väga palju. Sellel aastal ilmub kokku 46 eri marki väga olulistel teemadel. Markide väljaandmisega tahame jutustada Eestile tähtsaid lugusid. Praegu ilmus mark kodumaistest punastest marjadest, mis osutus ootamatult populaarseks – isegi sotsiaalmeedia suunamudijad jagasid seda ja ütlesid, et peaks hakkama marke ostma," rääkis Laanela.

Laanela sõnul oli väga populaarne ka paraolümpiamark, mida pole varem tehtud.

"Tegime selle esitluse sportlaste teelesaatmisel. Juba sel nädalal on tulemas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud mark. Tulemas on veel puude ja lindudega seotud fauna ja floora margid ning mark õpetaja elukutsest. Samuti ilmub mark Eesti akadeemiliste naiste ühingu sünniaastapäevaks," loetles Laanela.

"Oleme otsinud Eesti ajaloo ja kultuuriga seotud olulisi teemasid, et need püsiksid ja oleksid jäädvustatud. Proovime luua filateeliast positiivset kuvandit," lausus ta.

Tiraažid on markidel erinevad, alates 30 000 eksemplarist. "See sõltub sellest, kui suurt huvi me konkreetse margi vastu prognoosime," selgitas Laanela.

Laanela pole nõus kriitikaga justkui oleks kõik markidega tegelevad inimesed Omnivast koondatud. "Meil on tootejuht, kes tegeleb markide väljaandmise ja esitluste korraldamisega. Tegelikult on meil kaks inimest: tootejuht ja turundusosakonnas inimene, kes tegelevad markide tutvustamisega," ütles Laanela.

Iga uut marki tutvustab Omniva kodulehel, meedias ja sotsiaalmeedias. "Reeglina toimub koostööpartneritega ka margiesitlus, kus on esimese päeva ümbrik ja templiga mark. Need on filatelistide seas väga olulised teemad ning nendega tegeleme ka edaspidi," sõnas Laanela.

Omniva lansseeris Minu Margi teenuse 2007. aastal. Minu Marki sai tellida internetist saates Omnivale disainiks vajaliku digitaalse foto. Valmis postmargid saadeti tellijale postiga. Minimaalne tellimiskogus oli üks margipoogen ehk margileht, millel on 20 marki. Valmiskujul Minu Mark koosnes kliendi kujundatud osast ja infost margi väärtuse kohta.

Valitsus on alustanud Omniva erastamisega.