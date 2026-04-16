Eesti inimesed saatsid aastaga 780 000 kirja, langus 16 protsenti

"Kui kõrvutame tulemust Eesti rahvaarvuga, siis saame öelda, et Eesti inimene saadab pool kirja aastas. Digitaliseerumine on põhjalikult muutnud inimeste suhtlemist. Postist kui omaaegsest peamisest infovahetuskanalist on tänaseks saanud nišitoode, mida kasutatakse erilistel puhkudel – pulmakutsetest käsitsi kirjutatud postkaartideni," ütles Omniva juht Martti Kuldma.

Saadetud kirjadest 515 000 pandi teele kirjakastidest – see on 26 protsenti vähem, kui 2024. aastal, mil kirjakastidesse postitati 700 000 kirja. Ülejäänud kirjad pandi teele postkontoritest.

Postiteenuse osutamise kulud on samaaegselt kasvuteel koos üldise sisendhindade tõusuga, teatas Omniva.

"Mida vähem on posti, mis sõidu kinni maksaks, ja mida kallimaks muutub sõit ise, seda kulukam on iga üksiku postisaadetise tarne. Samal ajal on postiteenuse olemasolu ühiskonnale jätkuvalt väga oluline. Me otsime koostöös riigiga aktiivelt lahendusi, kuidas tagada postiteenuse majanduslik jätkusuutlikkus, kättesaadavus ja kvaliteet ka madala mahu ajastul," sõnas Kuldma.

Samal ajal on e-kaubandus ja pakimahud jätkuvalt kasvamas. "Üks oluline lahendus ongi postivõrgu ühendamine pakivõrguga. Sel aastal alustame kirjakastide integreerimist pakiautomaatidesse nendes asukohtades, kus pakiautomaat on lähedal olemas. Ka kliendi vaatest muudab see igapäevased toimetused lihtsamaks, kuna paki- ja postiteenused koonduvad ühte teeninduspunkti," selgitas Kuldma.

Samuti jälgib Omniva kirjakastide kasutatavust ja vähendab jooksvalt kirjakaste, mida praktikas enam ei kasutata.

"Pean oluliseks algatada ühiskonnas arutelu küsimuse üle, kuidas tagada muutunud tarbimisharjumuste taustal ka tulevikus postiteenuse kättesaadavus ja kvaliteet – sealhulgas milline peaks olema postikande sagedus. Täna toimub postikanne viiel päeval nädalas," ütles Kuldma.

Valitsus on alustanud Omniva erastamisega. Omniva on Eestis posti universaalteenuse pakkuja.