Eesti inimesed saatsid aastaga 780 000 kirja, langus 16 protsenti

Kirjakast Tartus Pepleri tänaval Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti inimesed panid 2025. aasta jooksul postiga teele 780 000 kirja. Aastaga on kirjade saatmine langenud 16 protsenti, kümne aastaga 80 protsenti, teatas postiettevõte Omniva.

"Kui kõrvutame tulemust Eesti rahvaarvuga, siis saame öelda, et Eesti inimene saadab pool kirja aastas. Digitaliseerumine on põhjalikult muutnud inimeste suhtlemist. Postist kui omaaegsest peamisest infovahetuskanalist on tänaseks saanud nišitoode, mida kasutatakse erilistel puhkudel – pulmakutsetest käsitsi kirjutatud postkaartideni," ütles Omniva juht Martti Kuldma.

Saadetud kirjadest 515 000 pandi teele kirjakastidest – see on 26 protsenti vähem, kui 2024. aastal, mil kirjakastidesse postitati 700 000 kirja. Ülejäänud kirjad pandi teele postkontoritest. 

Postiteenuse osutamise kulud on samaaegselt kasvuteel koos üldise sisendhindade tõusuga, teatas Omniva.

"Mida vähem on posti, mis sõidu kinni maksaks, ja mida kallimaks muutub sõit ise, seda kulukam on iga üksiku postisaadetise tarne. Samal ajal on postiteenuse olemasolu ühiskonnale jätkuvalt väga oluline. Me otsime koostöös riigiga aktiivelt lahendusi, kuidas tagada postiteenuse majanduslik jätkusuutlikkus, kättesaadavus ja kvaliteet ka madala mahu ajastul," sõnas Kuldma.

Samal ajal on e-kaubandus ja pakimahud jätkuvalt kasvamas. "Üks oluline lahendus ongi postivõrgu ühendamine pakivõrguga. Sel aastal alustame kirjakastide integreerimist pakiautomaatidesse nendes asukohtades, kus pakiautomaat on lähedal olemas. Ka kliendi vaatest muudab see igapäevased toimetused lihtsamaks, kuna paki- ja postiteenused koonduvad ühte teeninduspunkti," selgitas Kuldma.

Samuti jälgib Omniva kirjakastide kasutatavust ja vähendab jooksvalt kirjakaste, mida praktikas enam ei kasutata.

"Pean oluliseks algatada ühiskonnas arutelu küsimuse üle, kuidas tagada muutunud tarbimisharjumuste taustal ka tulevikus postiteenuse kättesaadavus ja kvaliteet – sealhulgas milline peaks olema postikande sagedus. Täna toimub postikanne viiel päeval nädalas," ütles Kuldma. 

Valitsus on alustanud Omniva erastamisega. Omniva on Eestis posti universaalteenuse pakkuja.

viimased uudised

07:30

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Tsahkna, Joller, Sutt

07:17

Minister Keldo: pigem maksame trahve kui suurendame halduskoormust

07:00

Paulus: valitsus astub palgaandmete varjamisega Euroopas tagurlikku jalga

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

05:48

Venemaa korraldas öösel ohvriterohke õhurünnaku Kiievile ja Dniprole

00:10

Bayern alistas mängu lõpus vähemusse jäänud Reali ja pääses poolfinaali

15.04

Rallikrossi EM-etapivõitja Maiko Tamm võistleb rahvusvahelisel areenil

15.04

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.04

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

15.04

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

15.04

Sõja 1512. päev: Sõrskõi sõnul hoogustab Venemaa rünnakuid kogu rinde ulatuses Uuendatud

15.04

Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja Uuendatud

15.04

Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

15.04

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

15.04

Riigikohus: prokuratuur tegi Pihlakodu kriminaalasja alustamata jättes olulisi vigu Uuendatud

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

15.04

Magyar: Orbáni-meelne president peab tagasi astuma

ilmateade

loe: sport

00:10

Bayern alistas mängu lõpus vähemusse jäänud Reali ja pääses poolfinaali

15.04

Rallikrossi EM-etapivõitja Maiko Tamm võistleb rahvusvahelisel areenil

15.04

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

15.04

ETV spordisaade, 15. aprill

loe: kultuur

15.04

Triin Kauberi installatiivne lavastus uurib keha ja tehnoloogia vahelisi suhteid

15.04

Kohver uuest Pitsa albumist: laulud ärkasid ellu siis, kui stuudiost ära läksime

15.04

Marleen Suvi harutab uues maaliseerias lahti unenäomotiive

15.04

Kikumu esinejate hulka lisandusid Maria Somerville ja Nigeeria disko-pioneer Oby Onyioha

loe: eeter

15.04

PERH-i operatsiooniõed leevendavad tööjõupuudust humoorikate videotega

15.04

"Pealtnägija": munakanade heaolu ei taga ka seaduste täitmine

15.04

Kardioloog: istumine on uus suitsetamine

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

Raadiouudised

15.04

Riik püstitab peamiste teede äärde 50 mobiilsidemasti

15.04

Euroopa Liit plaanib nõuda internetis vanuse tuvastamiseks äpi kasutamist

15.04

Päevakaja (15.04.2026 18:00:00)

15.04

Peter Magyar soovitas Ungari presidendil ametist lahkuda

15.04

Kagu-Eestisse kerkib mitu uut padeliväljakut

15.04

Ida-Virumaa kursehariduskeskuses parandas keeleoskust 15% õpilastest

15.04

Raadiouudised (15.04.2026 15:00:00)

15.04

Digiühiskonna arengukava seab paika tehisaru kasutamise raamid

15.04

Raadiouudised (15.04.2026 12:00:00)

15.04

Valitsus plaanib suunata kuus eurot nutitelefoni summast autoritele

