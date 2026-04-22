Lufthansa tühistab kütuse säästmiseks 20 000 lühimaa lendu
Lennukikütuse hind on Iraani sõja tõttu tõusnud ning Saksamaa lennufirma Lufthansa teatas, et tühistab 20 000 lühimaa lendu.
Lufthansa teatel on lennukikütuse hinnad Iraani konflikti puhkemisest alates kahekordistunud. Lennufirma teatas, et esimesed 120 lendu tühistati esmaspäeval.
20 000 tühistatud lendu mõjutavad Frankfurdi, Müncheni, Zürichi, Viini, Brüsseli ja Rooma lennujaamu. Otsus kehtib oktoobri lõpuni, uued lennuplaanid avaldatakse aprillis. Kontsern teatas siiski, et ettevõtte lennukikütuse varud on lähikuudeks kindlustatud.
Sarnastest meetmetest on teatanud ka teised lennufirmad. Näiteks Põhjamaade lennufirma SAS tühistas kõrgete kütusekulude tõttu umbes tuhat lendu.
