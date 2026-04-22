Times: surve alla jäänud Starmer kaotab liitlasi

Keir Starmer sattus järjekordse Mandelsoni skandaali tõttu surve alla ning ajaleht The Times kirjutab, et peaminister kaotab nüüd liitlasi.

Starmeri kunagine otsus nimetada Jeffrey Epsteiniga seotud Peter Mandelson suursaadikuks saab taas kriitikat, kuna hiljuti selgus, et viimane ei läbinud tausta- ja julgeolekukontrolli.

Starmer süüdistas seejärel välisministeeriumi ametnikke, et nad lasid ametissenimetamisel toimuda vastupidiselt julgeolekuametnike soovitustele. Möödunud nädalal vallandas Starmer välisministeeriumi tippametniku Olly Robbinsi.

Kriitikud aga süüdistavad Starmerit Robbinsi patuoinaks tegemises. Viimane andis teisipäeval parlamendi järelevalvekomisjonile tunnistusi ning süüdistas peaministrit surve avaldamises.

Robbinsi sõnul püüdis Downing Street leida Peter Mandelsonile suursaadiku ametikohta ning selle käigus ei konsulteeritud toonase välisministri David Lammyga. Mitmed ministrid teatasid, et väidetav Lammy selja taga tegutsemine on äärmiselt murettekitav.

Robbins ise kaitses jõuliselt oma otsust mitte öelda peaministrile, et Mandelson ei läbinud julgeolekukontrolli. Tema sõnul kavatses Downing Street Mandelsoni ametisse nimetamise igal juhul teoks teha.

Starmerit ja leiboriste ootavad järgmisel kuul ees tõenäoliselt veel ka kaotusterohked kohalikud valimised, sealhulgas Šotimaa ja Walesi parlamendi valimised.