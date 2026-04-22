Stoicescu: Eesti võib küsida USA-lt luba osta laskemoona mujalt

USA pani moonatarned Eestile pausile vähemalt senimaani, kui Iraani konflikt lõppeb.

Stoicescu (E200) tõdes "Terevisioonis", et moonatarnete peatamine on praktiline probleem, kuid tema sõnul ei maksa seda üledramatiseerida.

"On avalikult selgitatud, et see puudutab mitte ainult Eestit, vaid ka paljusid teisi Euroopa liitlasi, kelle tarned on praegu pausile pandud. USA on selgitanud, miks, ja see on arusaadav. Iraanis ja selle ümbruses on tegevus pausile pandud, seal on vaherahu ja president [Donald] Trump just pikendas seda uuesti," ütles Stoicescu.

"Eks see natukene käibki nagu seinavalgusti lüliti – sisse-välja. Mingisugune teadmatus ikkagi on, kas selline tegevus võiks vajadusest sõltuvalt tulevikus jätkuda või mitte. Nii et see kõik on arusaadav. Me suhtume mõistvalt meie suurima liitlase seisukohtadesse ja vajadustesse ning loodame, et ka nemad suhtuvad mõistvalt meie plaanidesse," rääkis ta.

Stoicescu märkis, et on tarnete taastumise kohta lugenud erinevaid arvamusi – mõne prognoosi järgi taastuvad tarned paari kuuga, kõige halvem variant oleks aga see, kui taastumine võtaks aega mitu aastat. "Siis oleks see tõesti probleem. Nii ehk naa tuleb meil vaadata alternatiive," lausus ta.

Riigikaitsekomisjoni esimehe sõnul on moona tarnimiseks ka muid alternatiive peale USA, kuid küsimus on selles, kas ameeriklased oleksid nõus, kui Eesti ostaks moona mujalt.

"Alternatiivid on kahtlemata olemas, sest mitmikraketiheitjaid, neid platvorme ja süsteeme toodetakse mitmes riigis. Kindlasti ei saa Ameerika HIMARS-ite puhul igasugust moona kasutada, aga tegelikult on olemas analoogid, mida saaks kasutada. See on ühest küljest tehniline küsimus. Teisest küljest on küsimus ka selles, kas ameeriklased on nõus, et me varume ja ostame hädaolukorras moona mujalt. Olen kuulnud, et neid toodetakse eri riikides, näiteks Türgis või Iisraelis, kuid praegu ei maksa veel detailidesse laskuda," lausus ta.

"Oleme suhtunud liitlasesse mõistvalt ja loodame, et ka teine pool suhtub meisse mõistvalt, sest oleme oma plaane teinud ja neid ka korrigeerinud. Märksõna on "kiireloomulisus"– asju, mida me plaanisime algselt nelja-kuue-kaheksa aasta peale, nüüd üritame teha kahe-kolme-nelja-viie aastaga," ütles Stoicescu.

Stoicescu hinnangul ei tohiks tarneprobleemide tõttu liitlassuhted USA-ga halveneda. "Korrektiivid tulevad nii või naa, ja seda mitte ainult vajadustest või tarneahelatest lähtuvalt, vaid tehakse ka muid jooksvaid [otsuseid]," lisas ta.

Riigikaitsekomisjoni esimees nõustus, et moonatarnete peatumine on järjekordne äratuskell Euroopale, et maailmajaol on vaja ise kaitses rohkem pingutada.

"Kahjuks ollakse paljudes Euroopa riikides mentaalselt ikka veel justkui rahuajas. Ei saada aru, et kaitsetööstuse elavdamiseks ja sõjaliste võimete loomiseks peab palju rohkem pingutama, et pidada sammu. Venemaa ja Ukraina on mõlemad sõjarežiimis ning seetõttu toimub seal kõik palju kiiremini ja otsustavamalt kui Euroopas," rääkis ta.