Eesti ei toeta EL-i ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu peatamist

Euroopa Liidu välisasjade nõukogu teisipäevasel kohtumisel avaldasid Iirimaa, Hispaania ja Sloveenia survet võtta uuesti arutusele Iisraeli ja EL-i assotsiatsioonilepingu osaline peatamine. Kolm riiki süüdistasid Iisraeli kahepoolsete suhete aluseks oleva lepingu rikkumises.

Leping tagab Iisraelile sooduspääsu EL-i turule, kuid sisaldab ka inimõiguste klauslit, mis seab demokraatlike põhimõtete austamise tehingu oluliseks osaks.

Kirjas kirjeldati olukorda Gazas – pidevaid relvarahu rikkumisi ja humanitaarabi ebapiisavat kättesaadavust –, samuti süvenevat vägivalda palestiinlaste vastu Jordani Läänekaldal.

Euroopa Liidu välisministrid, eesotsas Saksamaa ja Itaaliaga, lükkasid ettepaneku tagasi.

Ka Eesti ei soovi lepingu peatamist.

"Meie pooldame ikkagi seda, et tuleb suruda Iisraeli, mis puudutab näiteks vägivaldseid asunikke, mis puudutab inimõiguste rikkumisi ja nii edasi. Aga assotsiatsioonilepet me ei soovita tühistada. See on pigem viis, kuidas Iisraelile survet avaldada," ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna (E200) pärast kohtumist.

Välisministeeriumist öeldi ERR-ile, et assotsiatsioonilepingu peatamise ettepanek ei ole uus ning seda on mitme liikmesriigi soovil ka varem arutatud.

"Eesti on valmis seda teemat arutama, kui ettepanek lauale jõuab. Praegu ei toeta suur osa Euroopa Liidu liikmesriike lepingu peatamist, vaid eelistab jätkata suhtlust Iisraeliga ning vajadusel avaldada survet selle kaudu," selgitas välisministeeriumi meedianõunik Reti Tauts.

Välisministeeriumi esindaja märkis, et Eesti on tihedas suhtluses Iisraeli kolleegidega ning on korduvalt väljendanud muret Iisraeli tegevuse pärast, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega.

"Usume jätkuvalt, et rahvusvahelised diplomaatilised pingutused, sealhulgas USA president Donald Trumpi rahuplaan, on olulised survemeetmed Iisraelile nende rahvusvaheliste normide vastaste tegevuste lõpetamiseks," ütles Tauts.

2000. aastal jõustunud Euroopa Liidu ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu kohaselt leppisid EL ja Iisrael kokku, et nende suhted põhinevad inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete austamisel.