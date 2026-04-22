Euroopa Liit alustab Montenegro ühinemislepingu koostamist

"See on suur samm teel EL-i liikmelisuse poole, selge tunnustus Montenegro edusammudele ja julgustus reformide kiirendamiseks," ütles Euroopa Liidu laienemisvolinik Marta Kos postituses X-is.

"See annab ka võimaluse õppida varasematest laienemistest ja lisada tulevastesse ühinemislepingutesse uusi ja tugevamaid kaitsemeetmeid, et vältida õigusriigi põhimõtete ja põhiväärtuste tagasilangemist," lisas ta.

Montenegro on liitumisläbirääkimistel kõige kaugemale jõudnud kandidaatriik, millel on siiski praegu veel ühinemiskõnelustel mitme peatüki üle läbirääkimised pooleli, kuid riik loodab need 2026. aastal lõpule viia. Montenegro valitsus on öelnud, et loodab liituda EL-iga 2028. aastaks.

Endine Jugoslaavia vabariik Montenegro iseseisvus 2006. aastal. Selle rahvaarv on umbes 600 000.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa õnnitles riiki kolmapäeval. "Otsus moodustada töörühm uue ühinemislepingu koostamiseks on oluline verstapost," ütles ta.