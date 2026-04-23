Läti seimis arutatakse seadust, mis avaldaks idaäri ajavad ettevõtted

Läti seim. Autor/allikas: Ragnar Kond/ERR
Läti seimis arutati Ukraina tsiviilelanike toetamise seadust, mis avaldaks agressorriikide Venemaa ja Valgevenega ari ajavad ettevõtted. Seadusel on parlamendis nii poolt- kui ka vastuseisjaid.

Ajal, mil Venemaa peab Valgevene toetusel Ukrainas sõda, annab kaubandus võimaluse agressoritel teenida ja suunata raha sõjapidamisse, seisab eelnõu seletuskirjas. Paljud Läti firmad toetavad Ukrainat ja seetõttu on üldsusel õigus teada, kes ajavad samal ajal äri Venemaa ja Valgevenega.

Seimi seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsiooniennetuse komisjoni sekretär Janis Skrastinši sõnul suurendaks uus kord läbipaistvus ja annaks teistele turuosalistele võimaluse näha ja hinnata oma äripartnerid.

"Samas saame ka nii mitte toetada agressorriigi majandust. Eelnõu ei piira ettevõtlusvabadust, kuid toimib ennetava meetmena Läti demokraatlike väärtuste ning ühiskonna turvalisuse ja kaitse tagamisel keerulises geopoliitilises olukorras," ütles Skrastinš.

Kuigi sanktsioonid on suurema osa kaubandusest Venemaa ja Valgevenega lõpetanud, näitavad Läti statistikaameti andmed, et osa äri aetakse siiski edasi. Eksport Lätist ida suunas on kahanenud vähem kui import.

Venemaalt osteti mullu kaupa 126 ja Valgevenest 65 miljoni euro eest - peamiselt paberimassi ja kartongi, keemia- ja toidukaupa. Eksport on aga aastaga vähenenud vaid 7%, moodustades kokku miljon eurot. Peamiselt müüakse Venemaale toidukaupa, eriti alkoholi, aga ka tekstiilitooteid ja kingi.

Läti seimi Uue Ühtsuse fraktsiooni esimees Edmunds Jurevicsi sõnul kutsub enamik ettevõtetest ja organisatsioonidest ise enda seast välja arvama firmasid, kes endiselt agressoritega koostööd teevad.

Idaäri ajavate firmade avalikustamise vastu on Ainars Šlesersi partei Läti Esikohal.

"Kui tahate keelata kauplemist, siis tehke seda. Kui soovite keelata piiriületused, siis tehke seda. Kuid avaldada selliseid nimekirju ettevõtete ja inimestega, kes teevad seda, mis pole keelatud, pole minu arvates hea," lausus tolle erakonnakaaslane Linda Liepina.

Kuigi seimi enamus toetab seadusemuudatusi, tuleb eelnõu juriidiliselt täpsustada - mis saab avalikest hangetest ja teiste riikide firmadest, kes jääks Läti ettevõtete kõrval paremasse seisu.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

21:33

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

21:29

Suvelilli veel öökülmade kätte jätta ei tohiks

21:29

Tartus algas rahvusvaheline maamess

21:16

Läti seimis arutatakse seadust, mis avaldaks idaäri ajavad ettevõtted

21:16

Reedel sajab hoovihma

21:08

Ligi ja Pakosta vaidlevad rahapesu ja terrorismi tõkestava seaduse üle

20:59

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

20:38

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

20:17

USA leevendab kanepile seatud piiranguid

20:15

Maiken: igaüks võib õppida laulma

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.04

Inspektsioon ei näe, kuidas LHV saaks aastas 10 protsenti töötajatest välja vahetada

07:46

Peskov käis välja konksuga ettepaneku Putini ja Zelenski kohtumiseks

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

10:07

Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

15:48

Tallinnas T1 keskuses sulges uksed Cinamoni kino Uuendatud

15:32

Elektrimüüjad: Eleringi plaan võib fikspaketid märksa kallimaks muuta Uuendatud

09:49

Tallinn taotleb juba 15 aastat riigilt südalinnas asuvat maatükki

14:10

Allikas: Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis asuvat naftapumplat Uuendatud

15:17

Eleringi gaasijaamade plaan tekitab tuumajaama rajajates hämmingut

06:33

Hegseth vallandas USA mereväeministri

ilmateade

loe: sport

21:33

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

20:59

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

20:38

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

20:01

Itaalia spordiminister: Iraani eemaldamine MM-ilt poleks kohane

loe: kultuur

20:15

Maiken: igaüks võib õppida laulma

19:00

Seattle'is tegutsevas KEXP raadiojaamas kõlab pidevalt ka Eesti muusika

18:54

Markus H. Ilves lavastusest "Orvud": seal pole otseselt õiget ega valet

17:28

Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

loe: eeter

20:15

Maiken: igaüks võib õppida laulma

15:44

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat Uuendatud

14:55

Süsteemiuuendused võivad kaasa tuua tõrked ERR-i telekavades

11:08

Kardioloog: eesti mees vajab liikumisharjumuse tekitamiseks lähedaste tuge

Raadiouudised

18:45

Uus-Kiviõli kaevanduse rajamine läheb VKG-le maksma vähem kui algul plaanitud

18:40

Cinamon kino lõpetas üürivõla tõttu tegevuse Tallinnas T1 Keskuses

18:40

Elering plaanib rajada üle Eesti gaasielektrijaamu 900 megavati ulatuses

18:40

Päevakaja (23.04.2026 18:00:00)

18:30

Narvas algas võimupööre

17:35

Eestis on sideandmete kasutamise kord sattunud vastuollu Euroopa Liidu õigusega

17:35

Eesti ei plaani enam elektriauto ostu toetada

16:55

Lindude pesitsusaegne raietegevus tekitab pingeid

16:50

Tartus loodetakse hakata ehitama Emajõe promenaadi suve keskel

15:30

Raadiouudised (23.04.2026 15:00:00)

