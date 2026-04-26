Art Leete: sölkupi jälg võitluses põhja põlisrahvaste õiguste eest

Esile saavad tõusta kõik, ka väikseimad rahvad võivad olla tähendusrikkad ja eneseväärikad, neid ei oota ilmtingimata ees hääletu kadumine, kirjutab Art Leete algselt Sirbis ilmunud kommentaaris.

Olen vahel püüdnud kõneleda põlisrahvaste püsimajäämise muredest. Üldiselt võtavad kuulajad sellise jutu heatahtlikult vastu, ehkki ei ole selgust, kas see neid ikka kõnetab. Mõned kohalviibijad aga ütlevad otsesõnu: "Kui inimesi on vähe, siis nad ei loe. Suured rahvad kannatavad palju rohkem." Justkui ei oleks mingit vahet, mis väikeste rahvastega juhtub. Sellise määratluse järgi põlisrahvaste kannatused kunagi ei loegi, sest neil ei ole ette näidata piisavalt ohvreid.

Levinud on hoiak, et ka rõhutud vastutavad võimu toimimise eest. Kõik venemaalased, sealhulgas põlisrahvad, vastutavad seega kõige eest, mis toimub. Meedias levib ka käsitlusi, et põlisrahvaste esindajad on eriti innukad ja truualamlikud sõdurid, kelle osalust sõjakuritegudes tuuakse rõhutatult esile. Samal ajal on väike sölkupi rahvas praegu sattunud mõnevõrra ootamatult Venemaa põlisrahvaste õiguste eest peetava võitluse tulipunkti.

Noppeid sölkuppide ajaloost

Sölkupid on soome-ugri (samojeedi) rahvas, kellest teatakse suhteliselt vähe. Sölkuppe on tänapäeval umbes 3000–4000, nad asustavad alasid Põhja-Jäämere lähistel ning lõunas Obi ja Jenissei keskjooksul.

Sölkupid on idahantide naabrid ja ajalooliselt on nad raskesti eristatavad, sest varasemates allikates nimetatakse vahel neid mõlemaid ostjakiteks (sölkuppe tavaliselt siiski ostjakisamojeedideks). Ise võivad nii handid kui ka lõunasölkupid end rahvaloendustel tänapäevalgi ostjakiteks nimetada, mis teeb sölkuppide arvukuse hindamise keeruliseks.

Samojeede teadsid venelased ja kaugemadki Euroopa rahvad juba ammu ja arvati, et nad elavad ainult tundras. XVII sajandil pärast Siberi vallutamist leiti samojeede ka kaugemalt lõunast keset Obi keskjooksu metsi. XVIII sajandil mainib sölkuppe Johann Gottlieb Georgi oma "Venemaa rahvaste kirjelduses".1

Georgi väitel sölkupid millegi omapärasega samojeedide üldisest massist ei eristunud. Nad pidasid jahti, katsid oma kodasid põhjapõdranahkade ja kasetohuga ning sõdisid venelaste vastu, olles "maksukogumisest väga nördinud". Ime, et neid nii vara üldse tähele pandi, kuigi nad elasid kaugel metsa sees ja neile ei olnud veel antud omaette nimetustki.

Ajaloolased kahtlustavad, et mõni idahandi pealik võis olla hoopis sölkup. Igatahes on neid raske eristada (nagu tollane sölkupi nimetuski osutab, aeti neid hantidega sassi). Mõnikord tegutsetigi üheskoos, näiteks aastatel 1616–1619 toimunud ja legendaarseks saanud idahandi ja sölkupi sõjas Vene vallutajate vastu. Sellest sõjast kõnelevad handid tollasele võitlusele iseloomulikke üksikasju esile tuues neli sajandit hiljemgi.2 Ma olen 1990. aastatel kuulnud hantidelt lugusid selles sõjas põliselanikke juhtinud sõjapealikust šamaani põgenemisest venelaste eest.

Mu enda põgus kohtumine paari sölkupiga 1990. aastatel ei anna piisavat kogemuslikku õigust väitmaks, et ma nendest palju tean või millestki korralikult aru saan. Ent see kokkujuhtumine tekitas siiski tunde, et neil oli olemas igatsus rahva väärikuse ja tähendusrikkuse järele. Sölkuppide nõudmised maailmale näisid tagasihoidlikud ja vähesed. Selline vaikuse mulje on eemalolijate ja pealiskaudsete vaatlejate seas tüüpiline.

Väikese sölkupi rahva esindaja Darja Jegereva on sattunud Venemaa põlisrahvaste õiguste eest peetava võitluse tulipunkti. Pildil esineb praeguseks vangistatud Jegereva ÜRO kliimakonverentsil COP29 Bakuus. Autor/allikas: Olga Kostrova / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Suure sõja mõjud

Praegu Siberi rahvastega toimuv ei ole minevikuta. Ent ammu on möödas ajad, kui iga kord, kui midagi ei meeldinud, koguti kohe metsas väesalk kokku ja mindi venelaste vastu sõdima. Viimastel aastatel pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on põlisrahvaste õiguste eest võitlejate olukord läinud eriti raskeks.

Lõunasölkup Darja Jegereva on sölkuppide ja ülepea Venemaa põlisrahvaste esindaja. Ta on seisnud nende õiguste eest rahvusvahelistelt, sealhulgas ÜRO-s. Jegereva on alates 2023. aastast rahvusvahelise põlisrahvaste kliimamuutuste foorumi kaasjuhataja, esindades põlisrahvaid, kes on riikide kliima- ja keskkonnapoliitiliste otsuste surve all. Ühtlasi võitleb ta põlisrahvaste tihedama lõimimise eest ÜRO töösse.

2025. aasta detsembris Darja Jege­reva vahistati, süüdistatuna kuulumises võrgustikku Aborigen Forum, mida Venemaa määratleb "terroristliku organisatsioonina".3Inimõiguste ja põlisrahvaste õiguste kaitsmisega tegelevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja põhjarahvaste uurijate seas mõistetakse seda osana Venemaa põlisrahvaste õiguste ja kodanikuühiskonna vastasest repressioonimustrist. Samuti vaadeldakse seda sammu kättemaksuna Jegereva rahvusvahelise tegevuse eest põlisrahvaste õiguste kaitsel ja Vene võimude kritiseerimisel.4

Jegereva viibib eeluurimisvanglas siiani, hiljuti pikendati esialgset kolme­kuulist aresti veel kolmeks kuuks. "Terrorismis" või "ekstremismis" süüdi­mõistmise korral ootab teda 20 aastat vabadusekaotust. Paarkümmend rahvus­vahelist organisatsiooni on avaldanud talle avalikult toetust.

Jegereva vahistamisega samal ajal otsiti läbi mitme põlisrahvaste aktivisti kodu ja arreteerimisi viidi samuti läbi rohkem. Aga just Jegerevast on selles repressioonide laines kujunenud Venemaa põlisrahvaste uhkuse, visaduse ja murdmatuse sümbol. Jegereva soovib, et tema saatusest kuuleks kogu maailm.

Väikeste võimalus

Sölkupid on Siberi rahvaste kirevas mosaiigis väike rahvas. Ent on veelgi väiksemaid kuni selleni välja, et esindajaid on alles alla kümne. Sölkupid asuvad justkui sellise piiri peal, et suured rahvad tajuvad neid veel kuidagiviisi arvestatavana, antud juhul siis repressioonikõlblikuna.

Esile saavad tõusta kõik, ka väikseimad rahvad võivad olla tähendusrikkad ja eneseväärikad, neid ei oota ilmtingimata ees hääletu sulandumine ja kadumine. Või on just see iseloomulik, et suurematest osatakse oodata vastuhakku, mis annab võimaluse väiksematele. Nad ei anna vaikselt alla, kõik ei lähe vooluga kaasa.

Poliitika viib vangi ja on alati viinud, aga praegu võib vangi sattuda ükskõik mille eest, näiteks keele ja kultuuri, iga näpuliigutuse eest. Olemasolu osutub terrorismiks ja ekstremismiks. Või on vastuvõetamatu oma eksistentsi meeldetuletamine. Moskvast teatatakse seepeale, et vähemused on oma keelest ja kultuurist "seestunud" ning nendest loobumine on justkui haiguste ravi.5

3 Toimuva taustaks on ka asjaolu, et eelmise aasta sügisel liigitas Venemaa 55 põlisrahvaste ühendust (nii tegelikke kui ka väljamõelduid) ekstremistlikeks ja terroristlikeks organisatsioonideks.

