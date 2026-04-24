Rahvusraamatukogu avatakse täies mahus alles aasta pärast

Eesti
Pikalt remondi tõttu suletud olnud rahvusraamatukogu on avatud üritustele ja on jõudnud enam kui pooled teavikutest majja tagasi tuua, samas lugejatele avaneb raamatukogu alles aasta pärast. Seda dikteerib mööbli eelarve, mille valitsus jagas kahele aastale. Teadlased sooviksid raamatukogu võimalikult kiiret avamist.

Kolimine rahvusraamatukogu kogudes käib juba mitu kuud, praegu tõstetakse riiulitele raamatuid 14. hoidlas. Kokku on raamatukogus 22 hoidlat, kuhu tuleb 3,4 miljonit teavikut ära mahutada. Hoidlaid kolivad rahvusraamatukogu enda töötajad graafiku alusel, ikka paarikaupa ja paar tundi jutti.

"Kolimise tempo ei saagi väga suur olla, sest see ikkagi võtab natuke aega, et jälgida seda järjekorda ja kõike. Meie jaoks on praegu täitsa optimaalne. Ise ma arvestasin tagasi, et me kolime kaheksa kuni kümme kuud. Praegu täpselt nii lähebki," lausus rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass.

Teavikute kolimiseks on raamatukogu arvestanud aega septembri lõpuni, seejärel alustavad spetsialistid järelkontrolli, et olla kindel, et iga väärtuslik raamat ikka õigesse kohta sai. Kogu kolimise ja remondi aastate jooksul on rahvusraamatukogu väärtuslikust kogust lugejatele kättesaadav vaid murdosa, umbes 150 tuhat raamatut. Sellest tuntakse puudust.

"Nüüd me tegelikult oleme kasvatanud ühe põlvkonna noori üles, kes ei teagi, mis tähendab rahvusraamatukogus käia lugemas ja referaate tegemas, nii et ma arvan, et see on väga oluline, et raamatukogu saaks avatud nii kiiresti kui võimalik," sõnas Eneken Laanes.

"Suurema osa teavikutest saab kätte akadeemilisest raamatukogust, aga niikuinii on rahvusraamatukogu oma lugejaskonnaga ja puhvetitega väga armas, väga omapärane koht," sõnas koduloolane Josef Kats.

Ehkki ürituste korraldamiseks on rahvusraamatukogu juba mitu kuud avatud, siis lugemissaali ei lubata enne järgmise aasta 29. maid toimuvat avamist.

"Oli suur pingutus kõigepealt, et rekonstrueerimine ehk siis hoone enda ehituslik valmimine saaks vajalikud katteallikad ning seejärel järgmine oligi see, et ka sisustus. Ainult rekonstrueeritud hoone ilma sisuta ei saa avalikkusele teenust pakkuda," ütles rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel.

Põhjus, miks mööbel nii aeglases tempos kohale jõuab, seisneb valitsuse otsuses sisustusele vajalik 16 miljonit eurot eraldada kahe aasta jooksul.

"Tõesti selle hoone suured lugemissaalid avanevad siis, kui hoone tervikuna valmib. Meil on siin mitu protsessi korraga käimas, et esimene osa oli Eesti kultuuripärandi tagasi kolimine ja selle järel hakkab kogu aeg tuleb järjest hangete kaupa seda sisustust siia sisse," sõnas Öövel.

Kas oleks võimalik suletud kogud lõpptähtajast varem kasvõi osaliselt avalikkusele avada, Öövel lubadust ei anna.

"Tagasikolimise protsessis, ma usun, meie meeskond on juba praegu ootusi päris palju suutnud ületada, nii et püüame kogu aeg, et oleks võimalikult kindel, et see avamine saab olema avamise vääriline," ütles Öövel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:27

Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis Laura Kalam

21:24

Rahvusraamatukogu avatakse täies mahus alles aasta pärast

21:24

Nädalavahetusel sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi

21:18

Eksperdid: Ukraina peaks otsima USA relvatarnetele alternatiive

21:15

ERR Brüsselis: EL soovib põhjalikumalt läbi mõelda vastastikuse kaitse klausli

21:10

Jõgeva Tähe krooniti kodupubliku ees Eesti saalihokimeistriks

21:05

Galerii: Suureliiva rannas on masuudireostus

20:51

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

20:05

Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

19:50

USA justiitsministeerium lõpetab föderaalreservi juhi kriminaaluurimise

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:01

Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

06:32

Autokütuse jaehinnad on reedeks langenud kuu aja madalaimale tasemele

16:47

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu Uuendatud

11:57

Alaealised ei tohi tööna muru niita

07:08

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

12:37

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

14:55

Allikas: Pentagon arutab siseringis Hispaania NATO-st eemaldamist

12:52

Alexela juht ja rahandusminister vahetasid elektri hinna üle teravusi

04:42

Coopi otsus investeerimisteenuseid pakkuda pingestab konkurentsi turul veelgi

20:05

Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:10

Jõgeva Tähe krooniti kodupubliku ees Eesti saalihokimeistriks

20:51

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

19:45

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

19:10

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

loe: kultuur

18:52

USA-s tegutsev kunstnik Riivo Kruuk viib Eesti motiivid suurtele seintele

15:53

Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

15:29

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

15:22

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

loe: eeter

21:27

Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis Laura Kalam

17:52

OTSE: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

09:59

Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

23.04

Maiken: igaüks võib õppida laulma

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

18:00

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

15:30

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

15:20

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

12:40

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

12:30

Laupäev tuleb vihmane

12:30

Ülikoolid püüavad tehisaru arengu tempoga sammu pidada

12:20

Raadiouudised (24.04.2026 12:00:00)

10:05

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

09:55

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo