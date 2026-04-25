Saksamaa saadab miinijahtija võimalikule Hormuzi missioonile

Mitmed riigid on teatanud valmisolekust osaleda neutraalsel missioonil Hormuzi väina julgeoleku tagamiseks. Ühendriigid asusid enda sõnul möödunud nädalal väina koos Teheraniga demineerima, kuid Iraan ei ole seda kinnitanud.

Saksa mereväe alus Fulda saadetakse teele lähipäevil, ütles pressiesindaja.

"Eesmärk on anda märkimisväärne ja nähtav panus rahvusvahelisele koalitsioonile, kes püüab kaitsta meresõiduvabadust Hormuzi väinas," lausus ta.

Miinijahtijad on spetsiaalsed alused, mida kasutatakse meremiinide avastamiseks ja kahjutuks tegemiseks.

Laeval on umbes 45-liikmeline meeskond. Kuid igasugune lähetamine väina toimub alles pärast vaenutegevuse püsivat lõppu ning Saksa parlamendi alamkoja heakskiitu.

Sõda Iraanis algas 28. veebruaril USA ja Iisraeli õhurünnakutega.

Vastuseks sellele sulges Iraani armee sisuliselt Hormuzi väina, mida tavaliselt läbib umbes viiendik maailma naftavedudest, mis tõi kaasa energiahindade tõusu.

On lootust, et sel nädalavahetusel toimuvad Pakistanis uued läbirääkimised Ühendriikide ja Iraani vahel sõja võimalikuks lõpetamiseks. Mõlemad pooled on saatnud Islamabadi oma saadikud.