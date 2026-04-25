Saksamaa saadab miinijahtija võimalikule Hormuzi missioonile

Välismaa
Saksa miinijahtijad. Pilt on illustratiivne.
Saksa miinijahtijad. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/penofoto
Välismaa

Saksamaa saadab peagi Vahemerele miinijahtija, et valmistuda võimalikuks missiooniks Hormuzi väinas pärast USA-Iraani sõja lõppu, ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja laupäeval uudisteagentuurile AFP.

Mitmed riigid on teatanud valmisolekust osaleda neutraalsel missioonil Hormuzi väina julgeoleku tagamiseks. Ühendriigid asusid enda sõnul möödunud nädalal väina koos Teheraniga demineerima, kuid Iraan ei ole seda kinnitanud.

Saksa mereväe alus Fulda saadetakse teele lähipäevil, ütles pressiesindaja.

"Eesmärk on anda märkimisväärne ja nähtav panus rahvusvahelisele koalitsioonile, kes püüab kaitsta meresõiduvabadust Hormuzi väinas," lausus ta.

Miinijahtijad on spetsiaalsed alused, mida kasutatakse meremiinide avastamiseks ja kahjutuks tegemiseks.

Laeval on umbes 45-liikmeline meeskond. Kuid igasugune lähetamine väina toimub alles pärast vaenutegevuse püsivat lõppu ning Saksa parlamendi alamkoja heakskiitu.

Sõda Iraanis algas 28. veebruaril USA ja Iisraeli õhurünnakutega.

Vastuseks sellele sulges Iraani armee sisuliselt Hormuzi väina, mida tavaliselt läbib umbes viiendik maailma naftavedudest, mis tõi kaasa energiahindade tõusu.

On lootust, et sel nädalavahetusel toimuvad Pakistanis uued läbirääkimised Ühendriikide ja Iraani vahel sõja võimalikuks lõpetamiseks. Mõlemad pooled on saatnud Islamabadi oma saadikud.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:08

15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

15:42

Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

15:22

Saksamaa saadab miinijahtija võimalikule Hormuzi missioonile

15:05

Šalkauskas jooksis uue Eesti rekordi

15:04

Bianca Rantala: muusik peab enda levitatava sõnumi eest vastutama

14:46

Ogier läks lõunapausile liidrina, Solberg kohe tema kannul

14:31

Galerii: Meeleavaldus Tallinnas kutsus üles tugevdama metsade kaitset

14:11

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

13:50

Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

13:38

Ülemiste keskuses toimunud kestvusjooksu võitis Margo Pihlak

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:35

Suri ansambli Karavan asutajaliige Agu Tammeorg

24.04

Allikas: Pentagon arutab siseringis Hispaania NATO-st eemaldamist

24.04

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

24.04

Alaealised ei tohi tööna muru niita

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu Uuendatud

13:50

Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

24.04

Alexela juht ja rahandusminister vahetasid elektri hinna üle teravusi

08:49

USA energiaeksport purustab Iraani sõja taustal rekordeid

24.04

USA kehtestab sanktsioonid Hiina suurele naftatehasele ja laevafirmadele

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib praegu ligi 25 kilomeetril

ilmateade

loe: sport

16:08

15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

15:42

Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

15:05

Šalkauskas jooksis uue Eesti rekordi

14:46

Ogier läks lõunapausile liidrina, Solberg kohe tema kannul

loe: kultuur

15:04

Bianca Rantala: muusik peab enda levitatava sõnumi eest vastutama

12:07

LUULETUS | Jaan Kaplinski "Mõnel on oma rada"

12:03

Aliis Aalmann: tühjaks pigistatud sidruni seisundis kirjutada ei saa

11:14

Hetked väljaspool olulist tegevust. Intervjuu Jim Jarmuschiga

loe: eeter

10:50

Ant Nurhan: mõned Türgis elavad sugulased peavad mind ülbeks

09:33

VIDEO: EFTA galal astus lavale Kalamaja Segakoor koos kandlemängijatega

09:15

VIDEO: EFTA galal astus Traffic lavale koos OMAtsirkusega

00:48

Jörgen Liik pälvis postuumselt auhinna panuse eest Eesti filmivaldkonda

Raadiouudised

24.04

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

24.04

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

24.04

Laupäev tuleb vihmane

24.04

Ülikoolid püüavad tehisaru arengu tempoga sammu pidada

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 12:00:00)

24.04

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

24.04

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo