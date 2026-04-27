Sõja 1524. päev: Vene droonid tabasid elumaja ja hotelli Odessas

Odessa pärast Venemaa õhurünnakut
Odessa pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: Telegram/Odessa info
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva droonirünnaku Odessale, tabades elamutaristut. Mediazona kinnitas 213 858 Ukrainas hukkunud Vene sõjaväelase isiku.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 27. aprillil kell 17.40:

- Vene droonid tabasid elumaja ja hotelli Odessas;

- Mediazona tuvastas pea 214 000 Ukrainas hukkunud Vene sõduri isiku;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit.

Ukraina ja Norra alustavad droonide tootmist

Ukraina kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et Ukraina ja Norra alustavad Ukraina disainitud droonide tootmist. Projekt järgneb Ukraina ja Norra 14. aprillil Oslos allkirjastatud deklaratsioonile, kus president Volodõmõr Zelenski ja peaminister Jonas Gahr Störe leppisid kokku sõjalise koostöö süvendamises, sealhulgas droonide ühises tootmises

"Sellised projektid nagu droonide ühistootmine ja garanteeritud tarnimine tugevdavad otseselt meie vägesid lahinguväljal," ütles Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fedorov.

Norra kaitseminister Tore Onshuus Sandvik tõdes samuti, et koostöö tugevdab mõlema riigi julgeolekut.

Vene droonid tabasid elumaja ja hotelli Odessas

Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva droonirünnaku Odessale, tabades elamutaristut ja vigastades ametnike teatel vähemalt 10 inimest (esialgse info kohaselt sai vigastada 13 inimest – toim).

Plahvatusi kuuldi linnas esmakordselt umbes kell 1.30 kohaliku aja järgi, kui Ukraina õhuvägi hoiatas linna suunas lähenevate Vene drooniparvede eest.

Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper teatas, et Vene droonid tabasid rünnaku käigus nii elumaja kui ka hotelli, ning löökide toimumiskohtades puhkesid tulekahjud.

Kohaliku sõjaväeadministratsiooni juht Serhii Lysak teatas, et rünnakus sai vigastada vähemalt 13 inimest.

Samuti teatati mitmest põlevast autost ja rünnakutest ladude vastu. Tekitatud kahju ulatus ei olnud esialgu selge.

Lõuna-Ukrainas Musta mere ääres asuv Odessa on olnud regulaarne Venemaa rünnakute sihtmärk, kuna Moskva jätkab lööke Ukraina tsiviiltaristu pihta, sealhulgas elamute ja energiarajatiste vastu.

24. aprillil tabas linna droonirünnak, mis kahjustas mitut elumaja, tappes abielupaari ja vigastades veel 15 inimest.

Vaid päev hiljem, 25. aprillil, korraldas Moskva ühe oma suurima õhurünnaku Ukraina vastu, milles hukkus vähemalt 10 inimest ja sai vigastada vähemalt 67 inimest üle kogu riigi. Ukraina õhutõrje lasi rünnaku käigus alla väidetavalt 580 drooni ja 30 raketti.

Mediazona tuvastas pea 214 000 Ukrainas hukkunud Vene sõduri isiku

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Mediazona kinnitas koostöös BBC Vene teenistusega kinnitanud 213 858 Ukrainas hukkunud Vene sõjaväelase isiku.

Alates meediaväljaannete viimasest uuendusest aprilli alguses on hukkunute nimekirja lisatud 5103 Vene sõduri nimed.

Ajakirjanikud märgivad, et tegelik arv on tõenäoliselt märkimisväärselt suurem, kuna kinnitatud andmed põhinevad avalikel allikatel, nagu järelehüüded, lähedaste postitused, kohaliku meedia teated ja ametivõimude avaldused.

Kinnitatud hukkunute hulgas on üle 79 300 vabatahtliku, 24 000 värvatud vangi ning 18 500 mobiliseeritud sõduri. Samuti on kinnitatud 7043 ohvitseri hukkumine.

Väljaanne The Kyiv Independent ei saa neid andmeid iseseisvalt kontrollida.

Viimase aasta jooksul on Venemaa kandnud suuri kaotusi, kuid suutnud samal ajal teha väikeseid edusamme Ukraina rindejoonel, kompenseerides kaotusi uute lepinguliste sõduritega. 

Vaatamata varasematele edusammudele on Ukraina väed väidetavalt peatanud Venemaa viimase pealetungi, vallutades 2026. aasta veebruaris rohkem territooriumi, kui Vene väed samal ajal suutsid hõivata.

Ukraina relvajõudude peastaap hindab, et seisuga 26. aprill 2026 on Venemaa kaotanud Ukrainas umbes 1 325 650 sõjaväelast alates 22. veebruarist 2022. Need arvud ei täpsusta hukkunute ja haavatute jaotust, kuid üldiselt arvatakse, et need hõlmavad hukkunuid, haavatuid, kadunuid ja vangi langenud isikuid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ulatuvad Vene vägede kaotused praeguse tempo juures üle 35 000 inimese kuus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril: 

- elavjõud umbes 1 326 460(+810);

- tankid 11 892 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 24 467 (+4);

- suurtükisüsteemid 40 737 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1753 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1354 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 259 219 (+1128) ;

- tiibraketid 4579 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 91 710 (+128);

- eritehnika 4136 (+0);

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

