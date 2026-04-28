Kapo aastaraamatu audioversiooni maksumust ei avalda

Eelmisel nädalal avaldas kaitsepolitseiamet lisaka aastaraamatule ka selle audioversiooni eesti ja inglise keeles. Kui palju Sergo Varese sisselugemise ja Janek Murdi helikujundusega audioraamatu valmistamine maksis, kapo ei avalda.

13. aprillil ilmunud kapo aastaraamatut on eelmise nädala kolmapäevast võimalik kuulata ka audioformaadis. Nimelt saab muusikaplatvormilt Spotify leida kuus peatükki, mida loeb nii eesti kui ka inglise keeles sisse näitleja Sergo Vares. Lisaks on helitausta valmistanud muusik Janek Murd.

Kapo büroo juhi Harrys Puusepa sõnul neil audioraamatu avaldamisega kuulajate arvuga seotud eesmärki polnud.

"Nüüdisaja killustunud meediatarbimises lähtumegi eeldusest, et kui soovime avalikkuse teavitamise abil julgeolekuohte ennetada, siis tuleb 20. sajandiga võrreldes tunduvalt rohkem pingutada ja hajusamalt tegutseda, et inimesteni jõuda," sõnas Puusepp.

Puusepa sõnul arutati juhtkonnaga audioraamatu valmistamine läbi ning leiti, et selleks on aeg küps. Tema sõnul jõuti valitud tegijateni, Varese ja Murdini, kollektiivi sees.

"Mõlema tegijani jõudsime ise tehtud turu-uuringus, et kellega ja kuidas me seda teha võiksime, kes ja mida analoogset on enne teinud. Kaitsepolitsei oma töötajad valisid, kommunikatsioonitiim on meil ju väike, põrgatasime Marta Tuulega [kapo pressiesindaja] mõtteid ja jõudsime üsna kiirelt üksmeelele," selgitas Puusepp.

Kui palju aga kogu projekt maksumaksjale maksma läks, Puusepp ei avaldanud.

"Projekti kogumaksumust detailselt ei ava, kaitsepolitsei eelarve kulude liigendus pole avalik, kuid kogumaksumuses jäi riigieelarve seaduses kehtestatud kohustusliku lepingu sõlmimise piirist korralikult puudu, see piir on 20 000 eurot," lausus Puusepp.

Kaitsepolitseiameti aastaraamat ilmus esimest korda 1998. aastal.

