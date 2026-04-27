Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

Pärnu linnavõim ootab Pärnu lasteaedadelt otsust, kas nad soovivad möödunud suvel erakätesse läinud toitlustajaga jätkata või soovivad hakata uuesti süüa tegema lasteaia köögis.

Pärnu 16 lasteaiast üheteistkümnes hakkas hanke võitnud aktsiaselts Baltic Restaurants (BRE) toitlustusteenust pakkuma eelmise aasta juunis. Esialgu tekkisid ettevõttel ligi 2300 lapse toitlustamisel probleemid nii toidu kvaliteedi, koguste kui ka kohaletoimetamisega. Nüüd on olukord normaliseerunud.

"Siiski on rahulolematuid lapsevanemaid ja tuleb see teema ükskord maha saada, sest see on väga palju takistanud lasteaedades tööd, on väga palju frustreerinud erinevaid töötajaid, inimesi ja ka lapsevanemaid sealhulgas," ütles Pärnu abilinnapea Varje Tipp.

Nii lasteaedade juhid kui ka lapsevanemad tunnistavad, et kaotatud usaldust taastada on keeruline.

"Lapsevanemad suuremas osas siiski soovivad vana toitlustust tagasi ja ei soovi Baltic Restaurantsiga jätkata. Vanemad soovivad, et toit tuleks otse köögist kohapealt, mitte transpordikastides," lausus Pärnu Tralli lasteaia hoolekogu esimees Gerli Oidersalu.

"Lapsevanemate arvamuste põhjal võiks öelda, et ikkagi sooviksid, et tuleks tagasi oma köök. See oli võrreldes eelnevaga ikkagi tunduvalt parem ja lapsed sõid paremini," ütles Pärnu Kastani lasteaia hoolekogu esimees Sulev Tõnisson.

Lasteaedade direktoritel tuleb nüüd otsustada, kas taasavada köök ja leida kokad. Lasteaed Trall on otsustanud jätkata toitlustajaga.

"Meie kuulasime ära ka positiivsed küljed. Mis toodi välja, et toitu jagub, supid ja toorsalatid on väga maitsvad. Meil ei ole põhjust nurisemiseks ja keda me väga kuulame, on oma õpetajaid. Õpetajad on vastanud, et lapsed söövad väga hästi," lausus Pärnu Tralli lasteaia majandusjuhataja Aime Bräutigam.

"Meie seisukoht on, et toiduvalmistamine kohapeal on see, mida me soovime. On antud teatud lubadused selleks - mingid rahalised tingimused -, et me saaksime eelarvesse lisaraha, et köögid tööle panna," sõnas Paikuse lasteaia direktor Ene Mihkelson.

Abilinnapea Varje Tipu sõnul ollakse valmis ka selleks, kui oma köögi tahab avada suurem osa lasteaedadest ja selleks on valmis ka ettevõte Baltic Restaurants.

"Nad on valmis siis lepingu üles ütlema. Trahvidest me ei ole täna rääkinud. Nad on meile kinnitanud, et nad tahavad samuti selle teema maha saada, kuna nad on väga palju mainekahju saanud," lausus Tipp.

Lasteaiad peavad linnavalitsusele oma otsusest teada andma 4. maiks.