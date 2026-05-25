X!

Õppeasutustel ei ole drooniohu korral ühtset tegevuskava

Eesti
Kool
Kool Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Drooniohu korral peaksid koolid ja lasteaiad lähtuma oma tegevust planeerides riiklikust ohuhinnangust. Samas jääb õppeasutustele õigus reageerida olukorrale ka vastavalt oma tegevuskavale, mis tähendab, et käitumine ohu korral võib olla õppeasutustes erinev.

Kui Tartu linna koolid ja lasteaiad jätkasid eelmise nädala alguses drooniohu ajal tavapärast tegevust, siis näiteks Tartumaal Kambja vallas Laululinnu lasteaias suunati lapsed siseruumidesse varju. Kambja vallavanema sõnul vald selleks suunist küll ei andnud, kuid koolijuhi otsus varjuda oli koolipidaja hinnangul siiski mõistlik.

"Sa saad ühelt poolt EE-alarmi sõnumi, et on droonioht, palun varjuge ja samal ajal on kuulda, et tuleb mingi lennukimüra otse üle asumi ja sealt pealt tegigi selle otsuse. Ma arvan, et see ei olnud seekord liigse paanika külvamine, vaid temal oli see tunne ja seda tunnet tulebki usaldada," lausus Kambja vallavanem Kajar Lember (SDE).

"Kui on esimese klassi hoiatus, võib jätkata oma tavapäraste tegevustega, aga kui lasteaia või kooli juhtkond otsustab minna siseruumidesse, siis see on mõistlik ja lubatud tegevus," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond).

Haridus ja teadusministeerium ütleb, et reageerimine drooniohule on olnud koolides ja lasteaedades erinev. Ministeeriumile teadaolevalt on ka lapsevanemaid, kes on oma lapsed drooniohu tõttu koolidest ja lasteaedadest ära võtnud. Riikliku ohuhinnangu alusel see seni kohustuslik pole olnud.

"Me oleme oma sõnumeid ka päästeametiga pidevalt kooskõlastanud ja päästeameti üldine soovitus on, kui antakse üldine hoiatus, et on droonioht ja ole valvas, siis sellisel juhul võib oma igapäevategevustega jätkata, teha tööd, lapsed hoida koolis ja ei ole vaja kohe varjuda, aga olla iga hetk valmis varjumiseks. Aluseks võetakse riiklikult tulnud hoiatus, aga kui õppeasutus soovib natuke teistmoodi läheneda, et tagada suurem turvalisus oma õpilaskonnale, siis loomulikult võib läheneda ka selliselt, et see turvalisus on suurem," lausus HTM-i haldusosakonna juhataja ja kriisivalmiduse juht Jaako Lindmäe.

Kuigi Kambja vallavanema sõnul peavad õppeasutused saama varjumise osas iseseisvalt otsuseid teha, oleks tema sõnul vaja veelgi selgemat kommunikatsiooni.

"Mööname, et selle kommunikatsiooniga on meil veel pikk tee minna just üleriigilisel tasemel. Arusaadavamad juhised, mida siis on võimalik konkreetselt sellise sõnumi puhul ette võtta," sõnas Lember.

"Oleme teinud õppeasutustele mitmeid infopäevi, oleme kutsunud rääkima ka päästeameti esindajad. Oleme saatnud õppeasutustele täiendavaid juhendmaterjale ja loomulikult kui on vajadus seda taaskord teha, anda täpsemaid juhiseid, siis loomulikult oleme valmis seda tegema," ütles Lindmäe.

Ministeeriumi hinnangul võiksid aga õppeasutused anda ka lapsevanematele kooli või lasteaia kriisiplaani kohta rohkem informatsiooni, et ka lapsevanemad oleksid teadlikud, kuidas ohu korral käitutakse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:56

ERR Ukrainas: ukrainlaste võitlusvaim ei ole veel murdunud

21:45

"Välisilm" analüüsis Trumpi ja Putini riigivisiite Hiina

21:32

Karude rohkus on pannud inimesed ostma karuspreid

21:24

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

21:19

Teisipäeva pärastlõunal jõuavad Eestisse sajupilved

21:17

Õppeasutustel ei ole drooniohu korral ühtset tegevuskava

21:07

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

20:58

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

20:45

Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

20:18

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

08:34

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

07:08

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

06:27

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

16:39

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

20:45

Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

24.05

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

12:05

Praeguse sündimuse jätkumine võib rahvaarvu sajandi lõpuks kahandada ligi poole võrra

14:12

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

17:49

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

ilmateade

loe: sport

21:24

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

20:58

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

20:18

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

19:45

Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

loe: kultuur

18:55

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

18:54

Kiievi lähedal filmitakse üles Ilmar Raagi uut põnevussarja

18:40

Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

15:25

Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

loe: eeter

16:18

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

13:52

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

11:58

Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

11:42

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Jonas.f.k

Raadiouudised

19:15

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

19:15

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

19:15

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

15:30

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

15:30

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

15:25

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

12:40

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

12:40

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

12:25

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

12:20

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo