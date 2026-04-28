Tuulikuvedu Lätti häirib mai alguses liiklust

Sopi-Tootsi tuulepargi tuulikute vedu. Autor/allikas: Enefit Green.
Alates 1. mai õhtust neljal ööl toimub tuulikute erivedu Paldiski sadamast Lätti, mis võib häirida liiklust mitmel lõunasuunalisel maanteel.

Transpordiameti teatel kasutatakse tuulikukomponentide veoks peamiselt kahte marsruuti.

Esimene kulgeb mööda Tallinna ringteed Jälgimäele, sealt Saku aleviku kaudu Uuskülla, Rapla külje alt läbi ning Kerguni. Sealt jätkub teekond Aluste–Kergu maanteed mööda Alusteni, edasi läbi Tori, Paikuse, Abja-Paluoja ning viimaks läbi Penuja küla Lätti.

Teine marsruut läheb mööda Tallinna ringteed Tallinna–Tartu maanteele, sealt Imavere kaudu Viljandi suunas, edasi Viljandi külje alt Kõpuni, kust teekond jätkub Valga–Uulu maanteed mööda Merekülani ja sealt edasi mööda Via Balticat Läti piirini.

Suuremõõtmeliste veoste transpordiks on transpordiamet väljastanud eriload, mis lubavad teed kasutada ajavahemikus kl 21.00–6.00. Ühel ööl liigub kuni neli kolonni, igas kolonnis on kuni neli eriveost.

Tegemist on eriveostega, kus autorongi pikkus on kuni 90 meetrit ja kõrgus kuni 5,6 meetrit. Kokku veetakse Lätti 16 tuuliku detailid. Tuulikute vedu toimub õhtuti ja öösiti, et võimalikult vähe liiklust häirida. Veod kestavad kokku kaks kuud, teatas transpordiamet.

Aprilli jooksul on tehtud eeltoodud marsruutidel ettevalmistustöid, et veosed mahuksid liikuma. Ajutiselt ehitatakse teelaiendusi ja ringristmikele ülesõite, eemaldatakse ettejäävad liiklusmärgid ning asemele pannakse ajutised liiklusmärgid, kirjeldas amet veoks tehtavaid ettevalmistusi.

Kuigi ühtegi teed vedude ajaks kinni ei panda, tasub liiklejatel arvestada võimalike takistuste ja viivitustega, ütles ameti pressiesindaja ERR-ile.  

Tuulikute vedude tellija on Baltic Road & Wind Solutions MB ja liikluskorralduse eest vastutab Ramudden OÜ.

Toimetaja: Mait Ots

13:56

Nafta hind ületas 110 dollari piiri

13:48

Tuulikuvedu Lätti häirib mai alguses liiklust

13:48

Priit Raag ja Carri Ginter: erand kustus, aga sõnumite läbivaatamine jätkub

13:42

Igonen tassis ja Tõugjas hoidis meistrit pikalt kuival, aga kahe peale saadi üks punkt

13:41

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

13:37

Galerii: kultuuriasutused tegid Tartus õppekäikude toetuseks häppeningi

13:11

Eestlane valiti Euroopa Sulgpalliliidu juhatusse

13:07

Harri Tiido: kaose võidukäigust

13:02

Raudsepp palus ametil vaadata, kas Viru keskusega saaks siiski kokkuleppele

12:59

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Ukraina ekspeaminister Arseni Jatsenjuk

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

09:57

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

27.04

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

27.04

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

27.04

Kaitsepolitseil on otseligipääs ka Elisa ja Tele2 sideandmetele

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

27.04

Karis Soome meediale: tuleb valmistuda suhtlemiseks Venemaaga

12:30

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

27.04

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

ilmateade

loe: sport

13:42

Igonen tassis ja Tõugjas hoidis meistrit pikalt kuival, aga kahe peale saadi üks punkt

13:11

Eestlane valiti Euroopa Sulgpalliliidu juhatusse

12:48

Crosby koduklubi jäi ellu, Vegas võitis lisaajal

12:19

Eesti kulturistid ja fitnessisportlased korjasid rikkaliku kullasaagi

loe: kultuur

13:37

Galerii: kultuuriasutused tegid Tartus õppekäikude toetuseks häppeningi

12:41

Arvo Pärt pälvib Saksamaa kõrge riikliku autasu Goethe medali

10:48

Nigulistes esietendub Teet Kase ja Kristjan Kannukese lavastus "Halo"

10:08

Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

loe: eeter

12:51

Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

11:06

Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

09:47

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

08:10

Telerežissöör Elo Selirand: minu tegemised mööduvad stiihiatega võideldes

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (28.04.2026 12:00:00)

09:55

Jõhvi viadukti sambad said valgustuse

09:50

Proviisorid: apteekrid võiksid saada HPV-vastase vaktsineerimise õiguse

09:45

Eesti tahab loobuda sektoripõhistest kliimaeesmärkidest

09:25

Raadiouudised (28.04.2026 09:00:00)

27.04

Tervisekassa tahab tugevdada perearstiabi ja siduda rahastuse ravitulemusega

27.04

Pangad andsid märtsis eluasemelaene veerandi võrra rohkem kui aasta varem

27.04

EOK täiskogu tagandas Kaljulaidi

27.04

Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

27.04

Päevakaja (27.04.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
