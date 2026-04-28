Tuulikuvedu Lätti häirib mai alguses liiklust

Transpordiameti teatel kasutatakse tuulikukomponentide veoks peamiselt kahte marsruuti.

Esimene kulgeb mööda Tallinna ringteed Jälgimäele, sealt Saku aleviku kaudu Uuskülla, Rapla külje alt läbi ning Kerguni. Sealt jätkub teekond Aluste–Kergu maanteed mööda Alusteni, edasi läbi Tori, Paikuse, Abja-Paluoja ning viimaks läbi Penuja küla Lätti.

Teine marsruut läheb mööda Tallinna ringteed Tallinna–Tartu maanteele, sealt Imavere kaudu Viljandi suunas, edasi Viljandi külje alt Kõpuni, kust teekond jätkub Valga–Uulu maanteed mööda Merekülani ja sealt edasi mööda Via Balticat Läti piirini.

Suuremõõtmeliste veoste transpordiks on transpordiamet väljastanud eriload, mis lubavad teed kasutada ajavahemikus kl 21.00–6.00. Ühel ööl liigub kuni neli kolonni, igas kolonnis on kuni neli eriveost.

Tegemist on eriveostega, kus autorongi pikkus on kuni 90 meetrit ja kõrgus kuni 5,6 meetrit. Kokku veetakse Lätti 16 tuuliku detailid. Tuulikute vedu toimub õhtuti ja öösiti, et võimalikult vähe liiklust häirida. Veod kestavad kokku kaks kuud, teatas transpordiamet.

Aprilli jooksul on tehtud eeltoodud marsruutidel ettevalmistustöid, et veosed mahuksid liikuma. Ajutiselt ehitatakse teelaiendusi ja ringristmikele ülesõite, eemaldatakse ettejäävad liiklusmärgid ning asemele pannakse ajutised liiklusmärgid, kirjeldas amet veoks tehtavaid ettevalmistusi.

Kuigi ühtegi teed vedude ajaks kinni ei panda, tasub liiklejatel arvestada võimalike takistuste ja viivitustega, ütles ameti pressiesindaja ERR-ile.

Tuulikute vedude tellija on Baltic Road & Wind Solutions MB ja liikluskorralduse eest vastutab Ramudden OÜ.