BP suutis Lähis-Ida pingete tõttu kasumi kahekordistada

BP avaldas teisipäeval esimese kvartali tulemused ning ettevõtte puhaskasum küündis 3,8 miljardi dollarini. Analüütikud eeldasid varem, et Briti energiahiiu kasum ulatub 2,67 miljardi dollarini.

BP energiakauplejad on ettevõtte kõige paremini tasustatud töötajate hulgas ning teenivad sageli miljoneid dollareid aastas. Nad maandavad firma nafta-, gaasi- ja elektritootmisega seotud riske ning võtavad spekulatiivseid positsioone ettevõtte kehtestatud riskilimiitide piires.

BP ei andnud täpsemaid üksikasju selle kohta, kuidas ettevõte suutis Iraani konfliktist tingitud turusegadusest teenida üle miljardi dollari lisakasumit.

BP ei oma Lähis-Idas nii suurt kohalolu kui teised lääne energiahiiglased ega sõltu seetõttu Hormuzi väina kaudu toimuvatest tarnetest. Firmal on Iraagis ühisettevõtted, kuid Goldman Sachsi andmetel moodustavad need vaid 4 protsenti kogu BP nafta- ja gaasitoodangust.