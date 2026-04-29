Londonis pussitas ründaja kaht juudi meest
Põhja-Londoni Golders Greenis pussitas ründaja noaga kaht juudi meest. Pussitamine järgnes piirkonna juudi objektide vastu suunatud süütamiste lainele.
Juudi naabrivalve Shomrim teatas sotsiaalmeedias, et arreteeriti meessoost kahtlusalune. Naabrivalve hoidis meest kinni kuni politsei saabumiseni, vahendas The Telegraph.
Suurbritannia politsei uurib praegu Londoni Finchley linnaosas asuva sünagoogi süütamiskatset. Möödunud kuul pandi Londonis põlema juudi organisatsiooni hallatavad kiirabiautod. Rünnaku käigus hävis neli sõidukit, kuid keegi vigastada ei saanud.
Allikas: The Telegraph