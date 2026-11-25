Siseministeerium tähistab neljapäeval kodanikupäeva tänuüritusega, kus siseminister Igor Taro annab üle nii aasta kodaniku tiitli kui ka kodanikupäeva aumärgid. ERR-i portaal vahendab sündmust otseülekandes algusega kell 13.

Tänavused kodanikupäeva aumärgid antakse kokku 11 pühendunud ja algatusvõimelisele inimesele, kes annavad olulise panuse elu edendamisse eri paigus üle Eesti.

Aasta kodanikuks valitakse üks silmapaistev inimene, kelle tegevus ja hoiakud on mõjutanud ühiskonna arengut, pakkunud eeskuju ning aidanud esile tõsta kodanikuks olemise tähendust ja väärtust.

Eelmisel aastal kuulutas siseminister aasta kodanikuks Piia Kallase, enne teda Iti Aaviku. Varasematel aastatel on selle tunnustuse pälvinud näiteks Triinu Ossinovski, Irja Lutsar, Ilma Adamson, Arkadi Popov, Erkki-Sven Tüür, Marju Kõivupuu, Lennart Meri ning paljud teised.

Tänuüritust juhib Reigo Ahven, muusikalisi vahepalu pakuvad Liisi Koikson ja Raun Juurikas.