Üldhariduses tõhustatud tuge vajavate laste osakaal kasvab kiires tempos ning haridusministeeriumi arusaama järgi peab elukohajärgne kool tulema toime kõigi laste õpetamisega. Samas otsib mõni maakool aastaid tulutult endale eripedagoogi ning linnakoolides valitsev surve haridusedetabelites kõrgel kohal püsida ei soosi teistsuguste laste vajadustega arvestamist.

Kui tõhustatud ja eritoe mõisted kaheksa aastat tagasi seadusesse lisandusid, oli tuge vajavaid lapsi veidi üle 9000 ehk 6,1 protsenti kõigist õpilastest. Eelmiseks õppeaastaks ületas toevajadusega laste arv juba 15 600.

"Kasv on ilmne, aga ka osakaal on tõusnud 6,1 protsendi pealt 9,6 peale, julgelt kolmandik on juurde tulnud," ütles ERR-ile haridusministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja Jürgen Rakaselg, kelle sõnul kasvutrend jätkub ning sarnane seis on see ka teistes Euroopa riikides.

Tähelepanu väärib, et eritoega ehk suurema toevajadusega laste arv on läbi aastate tõusnud ainult veidi, aga kõige rohkem on kasvanud üldise ja tõhustatud toe ehk väiksema toevajadusega õpilaste osakaal.

"See on sisuliselt kahekordseks läinud. See on trend," lausus Rakaselg.

Ka Põlvamaal tegutseva 68 õpilasega Krootuse kooli direktori ja matemaatikaõpetaja Rita Punningu kogemus kinnitab, et erivajadusega laste osakaal tõuseb.

"Ega toimetulek kergem ole, kui sul on mingi probleemiga laps klassis, olgu neid vähem või rohkem, raske on ikka," ütles Punning, kuid lisas, et oletatavasti tulevad nad siiski paremini toime kui suured linnakoolid. "Meil on vähem lapsi ja õpetajad tunnevad oma õpilasi, teavad nende eripära, kuidas nendega käituda."

Tallinna Pelgulinna kooli direktor Tõnu Piibur usub, et keerulisi lapsi on alati olnud, aga neid ollakse õppinud rohkem märkama.

"Elu pole läinud halvemaks, vaid paremaks. Me ei jäta neid õpilasi enam hätta ega nimeta neid pahadeks poisteks või laiskadeks või kuidas iganes," lausus ta. "Elu on arenenud."

Ka haridusministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja sõnul on üks tegureid, miks HEV-laste arv kasvab, märkimise järjest parananud kvaliteet, mida omakorda motiveerib see, et hariduslik erivajadus on seotud rahalise toetusega. Siiski ei seleta see Rakaselja sõnul muudatust täielikult.

"On näha, et meil on teatud mõttes hakanud norm kitsenema. See tähendab, et tavapäraseks lugemise praktika on muutunud. Üsna kergesti tahetakse, otsitakse ja leitakse üles toevajadus. See, mis varem ei saanud nii suurt tähelepanu, kvalifitseerub täna toevajadusena," ütles Rakaselg.

Pilti hägustab tema sõnul vanemlusoskuste muutus, mis on murekoht kõikjal õhtumaades. Rakaselg selgitas, et väga palju auru läheb elementaarsete asjade, näiteks tööharjumuse õpetamise peale. Järjest vähem tahetakse pingutada ning soovitakse kiiremini jõuda rõõmu ja rahuloluni ning vanemad ei oska toime tulla, kui laps ei soovi teha seda, mida vanem tahab.

On ka aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), mille puhul on Rakaselja sõnul kahtlusi, et seda ülediagnoositakse. Ta selgitas, et neil, kelle probleemid tõepoolest sellest tulenevad, võib olla tõhus abi ravimitest, samas kui häirele sarnase käitumise põhjuseks võib olla ka pikaaegne unevaegus.

"Mõni ütleb, et meil kõigil on ATH mingil kujul nullist sajani skaalal, aga mõnel on 10, teisel 90," ütles Rakaselg. "Seda, kui palju on noorel keskendumisvõimet, võib varjutada vanemlusoskus ja kodukultuur, une ja ärkveloleku rütm, kui palju ta tegeleb meeldivate asjadega ja kui palju mõistlike kohustustega."

Eripedagoog jääb maakohas helesiniseks unistuseks

Krootuse koolis on olnud mõnikord mureks vanemad, kellel jääb puudu oskustest reegleid kehtestada, kuid Punning tõdes, et kui nende kool on korraldanud vanematele koolitusi, kus toimetulekuks nippe antakse, tulevad kohale pigem need, kellel probleeme ei ole.

Direktor tõi välja, et isegi kui laps arsti ettekirjutusel ravimit vajab, ei pruugi lapsevanem seda alati lubada.

"Tihti ei ole lapsevanemad nõus, ütlevad, et proovige ilma hakkama saada. Laps on hädas, tal on peas sada mõtet, sada emotsiooni, ta lihtsalt ei tule endaga toime ja ta on endale ja ka kaaslastele kahjulik," kirjeldas Punning.

Krootuse kooli kodulehel ripub töökuulutus, kus otsitakse tööle täiskohaga eripedagoogi. Punningu sõnul on nad selle ametikoha täitjat otsinud juba aastaid, aga keegi lihtsalt ei tule.

"Viimastel aastatel oleme pakkunud ka täiskohta, õpetaja palgaga, aga see ka ei aita. Praegu on meil olemas logopeed ja sotsiaalpedagoog," kirjeldas ta.

Punningu sõnul on ette tulnud, et ta annab ise tundi, kui helistab mõni õpetaja ja palub tal käest ära tulnud lapse tõttu appi tulla. Ette on tulnud isegi kiirabi kutsumist. Siiski on praegu olukord veidi paranenud ja koolijuht oletas, et võib-olla on neil lihtsalt rohkem kogemusi.

Tugispetsialistide põuale juhtis tähelepanu ka üle-eelmisel aastal Tartu ülikoolis valminud uuring, kus võeti luubi alla kaasava hariduskorralduse tõhusus üldhariduses. Nii nagu näitab Krootuse kogemus, kinnitas ka uuring, et suurim on puudus just maapiirkondades.

Rakaselja sõnul on tugispetsialistide erialad ülikoolides kõige populaarsemad ja sinna tahetakse õppima minna, seega puhtalt arvude järgi on tugispetsialistide koolitusmaht meie turu jaoks piisav. Nõrk koht on aga see, et nad ei kipu haridusasutustesse tööle jõudma.

"Tõsi, olukord on järjest paremaks läinud, võrreldes kümne aasta tagusega on koolides tugispetsialistide arv kahekordistunud. See liigub vaikselt paremuse poole ja muutus on kindlasti olemas," kinnitas ministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja.

Kaasamiseks tuleb metoodikat kohandada

Pelgulinna kooli juht leiab, et põhjuseks, miks õpetajad murelastega hätta jäävad, on see, et lapsi peab kaasama, selle asemel, et nad ukse taha saata, nagu vanasti tehti. Kaasamine nõuab aga metoodika kohandamist.

"Ühes tunnis tuleb korraga anda mitut tundi, ja mitte niivõrd anda, kuivõrd kaasata õpilased õppima, igaüks omas tempos. Õppimine tuleb tugevalt ümber korraldada ja mitte ainult haridusliku erivajaduse teemal, kui Tallinnas ilmselgelt ka keele teemal. Kui ikkagi mitmed õpilased klassis ei saa sõnadest aru täpselt nii, nagu meie neid mõtleme, tuleb kuidagiviisi kohaldada. Loomulikult tekitab see tööd juurde ja suurenenud töökoormus tekitab stressi," tõdes Tõnu Piibur.



Küsimusele, kui kerge on koolil tugispetsialiste ja selleks vajalikku lisaraha leida, vastas Piibur, et ta oleks kuu pealt kukkunud, kui väidaks, et see on lihtne. Kool peab koos õpetajatega mõtlema välja lahendused, kuidas hakkama saada.

"Ei saa nii, et õpetamist jätkatakse täies mahus samade meetoditega ja meie otsime inimesi juurde, kes aitavad. Meil pole raha ega ka piisavalt inimesi, kes eesti keeles õpetada oskavad. AInus viis on kogu õpe ja kogu koolisüsteem Eestis ümber korraldada," sõnas Piibur.

Tema sõnul eeldab see, et kesklinnades ei lastaks enam pidada koole, kes saavad endale õpilasi valida, vaid tehtaks ühtlusharidus. Direktor tõi paralleeli politseiga, mille puhul ei oleks mõeldav, et rikkamates linnaosades sõidavad politseinikud Porschedega, aga Lasnamäel on ametiautoks Žiguli. Politsei on kõikjal üks ja ressursse suunatakse juurde sinna, kus seda parajasti tarvis on.

"Nii peaks ka kool olema tervik, mitte et mida paremad õpilased on, seda paremad tulemused saavutatakse. Tegelema peaks kõigi Eesti Vabariigi kodanikega, kes koolis õpivad. See on ainus lahendus: õpivad kõik, mitte ei jagata neid rühmadesse, koolidesse või veel hullem, korraldatakse riigieksamite edetabeleid," lausus Piibur.

Kaasav haridus ei tohiks tähendada, et kellegi õppetöö kannatab

Haridusministeeriumi osakonnajuhataja sõnul võtab õpetajatelt kõige enam energiat ja ressurssi mitte toevajadusega õpilaste arvu kasv, vaid häire ja kasvatuskultuuri piirimail kõikuvad õpilased, keda on kindlasti rohkem juurde tulnud.

Küsimus, kas haridussüsteem on suutnud HEV-laste arvu kasvust tingitud vajadustega kaasa tulla, on Rakaselja sõnul hea - lõppkokkuvõttes on ju hariduse ülesanne aidata inimene kujundada selliseks, et saaksime üheskoos toimida.

"Kui kasvatuskultuur on muutunud hariduse omandamist mitte nii soosivaks, tahetakse minna lihtsamat teed - ainult naudingud, kiire meelelahutus, vähem pingutust, õppimine ja töötegemine pole enam nii populaarne, siis on küsimus, kui palju saab haridussüsteem seda korrigeerida," sõnas ta.

Kaasavat haridust hurjutatakse siis, kui mõne rohkem tähelepanu nõudva lapse tõttu on teiste laste õppetöö häiritud või kurdavad õpetajad, et kogu nende energia läheb probleemsete laste ohjamisele. Rakaselja sõnul ei tähenda kaasav haridus, et õpetaja ei saa tööd teha ja keegi klassis ei saa õppida.

"See on puhas sigadus absoluutselt kõigi osas. Mõõdupuuks on see, et õpetaja saab õpetada ja kõik, kes on klassis, ka tõepoolest õpivad. Abiõpetajaid tõesti kasutatakse, kui on vaja ühel-kahel või rohkemal täiendavat tähelepanu või juhendamist. Või jaotatakse ülesanded ära, see on kindlasti üks võimalus," lausus ta.

Teine variant on teha õpet ühes või mitmes aines väiksemates rühmades ning seda on Rakaselja sõnul võimalik teha Rajaleidja soovitusel. Läbiv on aga mõte, et õpe peab saama toimuda ning kui ei saa, siis pole tegu kaasava hariduse ega üldse haridusega.

"Millegipärast kiputakse kaasavat haridust süüdistama, kui ei saa õppida," ütles ta. "Ma saan inimlikult aru, et tahaks näidata selle õpilase peale, kellel on käitumisprobleem, aga lapsi ei saa välja vahetada ja õpetada tuleb kõiki."

Igale lapsele tuleb oma lahendus leida

Krootuse koolis on sellel aastal leitud abikätt vajavate õpetajate jaoks lahendus oma kooli algklassiõpetajate näol, kelle koormus on väiksem ja kes töötavad ka abiõpetajatena.

"Nii oleme hakkama saanud. Meil on abiõpetaja ka eraldi olnud, aga sellel aastal on selline korraldus," tõdes Punning.

Koolitustesse, mis õpetavad erinevate lastega paremini toime tulla, suhtub ta aga kõhklustega. Koolijuht tunnistas, et üks-kaks koolitust on neile tõesti meeldinud ja elulised olnud, aga tihtipeale edastab koolitaja teoreetilist materjali, mis päris klassiruumiga ei haaku.

"Üpris palju tuleb endal mõelda, kuidas selle lapsega hakkama saada. Iga lahendus on erinev, iga päev on erinev. On lapsi, kes võtavadki rohtu ja õpetaja näeb kohe hommikul silmadest ära, kas ta on täna võtnud või mitte," kirjeldas Punning.

Selle eest, et korraldada koolis töö nii õpetaja kui kõigi õpilaste hakkamasaamist võimaldavalt, vastutab kooli juhtkond. Rakaselg ütles, et ei tema, haridusminister ega keegi teine ministeeriumist ei saa minna kooli tööd korraldama, see on puhtalt koolijuhi ja õppejuhi palga sisse käiv ülesanne.

"Kui tuleme raha juurde, mis pole sugugi vähetähtis, siis hetkel on meie laiem kokkulepe aastaid muutmata: meie siin haridusministeeriumis loeme kokku iga konkreetse õpilase, kellele on tehtud otsus tõhustatud või eritoe kohta. See omavalitsus, kelle territooriumil ta õpib, saab riigi käest suurendatud haridustoetuse. On omavalitsuse, koolipidaja küsimus, kuidas ta seda jaotab ja kui palju sinna juurde paneb," selgitas Rakaselg.

Ministeeriumi makstav toetus ei peagi tema sõnul kõiki kulusid ära ning on omavalitsuse otsustada, kuidas seda kasutada: kas jaotada see koolide vahel võrdselt või mingil muul moel.

Mure üritatakse kellegi teise kaela lükata

Eesti hariduskorralduse pudelikael kipub Rakaselja sõnul olema see, et õpetajal on klassis vaja tuge, veel üks täiskasvanu võiks osa ajast või kogu aeg teda aidata. Kui ta sellest märku annab, jääb asi sinnapaika ja õpetaja seda üksinda edasi tegema ning on frustreerunud. Õppejuht või koolijuht ei pea seda tõsiseks mureks või kui ka peab, on järgmine pudelikael, et eelarves ei jätku raha ja direktor ei suuda seda kooliomanikule ehk omavalitsusele selgeks teha.

"Kõik selles ahelas loodavad, et äkki probleem läheb üle, õpilane läheb teise kooli. Me põletame läbi õpetajad, kes jäävad abita. See pole ilus, aga on üsna palju juhtimise küsimus," ütles Rakaselg, kelle sõnul on Eestis paljudes kohtades ka segane olukord, kus koolidirektor on samal ajal ka omaniku esindaja, kuuludes näiteks volikokku või olles isegi selle esimees. "Segadust jagub, et kes mida kontrollib ja kellele ressursse annab."

Laste kaitsmiseks näeb seadus ette, et elukohajärgne kool peab alati lapse vastu võtma. Samas jõuab haridusministeeriumini kaebusi, kus kool on üritanud last eemale tõugata, et laps ja lapsevanem sealt ära läheksid.

"See on olemuselt üsna inetu, sest elukohajärgne kool tähendab, et peab andma haridust neile lastele, kes selles piirkonnas elavad. See on mu kohustus ja kui selliseid asju tehakse kohustusest vabanemiseks, pole see ilus. Vanemad ei tea alati oma õigusi, seda, et koolil on alati kohustus õpetada, ükspuha, milline toetusvajadus ka pole," rõhutas ta.

Rakaselg lisas, et kokku on lepitud, et iga laps peab haridust saama ning alati võib omanikult ressursse juurde küsida, mitte aga vaikselt kedagi välja nügida ja loota, et ta läheb teise õue peale.

Ta märkis, et demograafiline olukord on selline nagu ta on, õpilaste arv langeb üsna kiires tempos, välja arvatud teatud piirkondades, ning kui näiteks õpilane on ülitundlik helide ja rahvahulga suhtes ning vajaks introvertset keskkonda, aga ta on sattunud elama kohta, kuhu on rahvastik juurde voolanud ja sealsed koolid on pungil täis, ongi lahendusi leida väga keeruline.

Kui laps ei saa tavanõudmistega hakkama ja vajab mingit tuge, peaks vanemad koos koolijuhiga mõtlema, mis oleks sellele lapsele kõige parem, kuidas kool saaks seda teha ja kuidas edasi liikuda. Samas möönis Rakaselg, et aeg-ajalt satub ette ka juhtumeid, kus vanemad tajuvad, et nad ei näe mingit põhjust koolijuhtidega juttu ajada, sest neid ei taheta seal näha.

"Kahjuks on ka selliseid kaebusi," tõdes ta.

Koolide edetabelid viivad nõrgemate väljapraakimiseni

Pelgulinna kooli juhi sõnul on niisugune käitumine hariduses edetabelite koostamise tagajärg. Ta tõi näite, et kui haigla tahab lahti saada patsientide suremusest, on tal vaja valida võimalikult terved patsiendid, kui aga kool tahab parimaid tulemusi, on tal vaja valida endale parimad õppijad ning tagajärjeks ongi nõrgemate väljapraakimine. Mis on aga hariduse mõte, jääb selle juures tagaplaanile.

"Kooli eesmärk ei saa olla valida paremaid õppijaid," sõnas direktor, kelle hinnangul saab ühtsuskoolis tegeleda näiliselt heade tulemuste saavutamise asemel laste päriselt õpetamisega. "Haridusministeerium peaks looma julgelt ühele õigusriigile kohase haridusvõrgustiku, mida ta seni teinud ei ole."

Koolijuhi sõnul ei võimalda täistsüklikool, mis õpetab lapsi algkoolist kuni gümnaasiumi lõpuni, praeguses Eestis nõuetele vastavalt toime tulla, sest põhikooli õppekava on kohalkäimise ja oskuste põhine, gümnaasiumis aga noore teadlase ehk uurimispõhine.

"Seda kõike koos tehes polegi võimalik, ei jätku raha, ressurssi, õpetajatel arusaamist, aega ega mitte midagi," lausus Piibur, kelle sõnul on eeldab täistsüklikoolist loobumine aga inimeste mõttemallide muutmist, mis on väga keeruline.

"Me ei oota ministrilt raha, ootame koolisüsteemi kordategemist," sõnas Pelgulinna kooli direktor.

Õpetajate valmisoleku kohta muutunud ootustega kaasa tulla ütles Piibur, et kui probleemi olemust teadvustada, saab ise otsast minema hakata: võtta seda nii, et me teeme omakandi lastele head kooli, mitte nii, et käime tööl ja meile makstakse vähe palka.

"Ja kõik lapsed on meie lapsed. Mõni ei oska hästi, õpetame. Mõni on kiirem, me laseme tal rohkem iseseisvalt teha ega pidurda tema arengut grupi keskmisega. Kui suhtume õpilastesse hästi, saame oma asjaga hakkama," kirjeldas Piibur.

Riigilt ootab ta tuge selles osas, et lõpetataks koolide omavaheline võrdlemine ja rittapanek, kuid hariduses ei julgeta tema hinnangul õpilaste vasakule ja paremale jagamisest loobuda.

Õpetajate toimetulek õpilastega sõltub Piiburi sõnul sellest, kas ta suudab end pedagoogilises mõttes kindlalt tunda. Kui suudab, ei ole igapäevases koolitöös keerulisi ülesandeid, vaid huvitavad seigad.

"Kui õpetaja tunneb end kindlalt ja tugevalt, olgu see metoodilises või majanduslikus mõttes, tuleb ta nende probleemidega toime," nentis Piibur. "Kui ta on tugev, toetatud, siis ei häiri teda lastevanemate kurjad kirjad, kehvasti käituvad õpilased ega ka kehvad õpitulemused. Tal on igale probeemile lahendus."

Toetussumma kasvab koos hariduskuludega

Tartu ülikooli 2024. aastal avaldatud kaasava hariduse uuring tõi välja, et praegune rahastus ei võimalda motiveeriva töötasu maksmist ega piisavalt tugipersonali, näiteks tugispetsialistide, abiõpetajate ja tugiisikute palkamist.

Rakaselg märkis, et omavalitsuste tulubaasi toetus, mis neile 2018. aastal anti, liigub kaasa elukalliduse tõusuga ning selle eest saab vajadusel tugispetsialiste palgata.

"Mis puudutab toevajadusega õpilasi, on arvestusalus selline, et koefitsient tõhustatud toe puhul on 2,0 ja eritoe puhul 4,0. Kui hariduskuludes tegevuskulu tõuseb, tõuseb ka toevajadusega õpilaste toetus, mida omavalitsutele anname," sõnas ta.

2018. aastal anti toevajadusega õpilaste tegevuskuluks 17,5 miljonit eurot ning 2025. aastal oli see summa 36,5 miljonit eurot ning seega ei saa Rakaselja sõnul öelda, et rahastus on samaks jäänud.

"Mingid kulud on, mis on seisma jäänud, aga toevajadusega õpilaste puhul on koefitsient kokku lepitud ja liigub kogu haridustoetuse summa tõusuga, see vesi tõstab ka seda paati," ütles Rakaselg.

Tugispetsialistide põua leevendamiseks plaanib haridusministeerium nende kvalifikatsiooninõudeid leevendada, nii et neid saaks tööle võtta enne ülikooli lõpetamist. Rakaselg tõdes, et paljud koolid rakendavad sellist praktikat juba praegugi, ehkki ei tohiks, ja on mõelnud neile igasugu ametinimetusi, et lastele vajalik tugi saada.

"Tõenäoliselt selle valitsuse ajal see eelnõu riigikokku ei jõua, aga oleme esindusorganisatsioonidega üsna eelnõu küpsemise lõpufaasis. Tahaks arvata, et võiksime saata selle mõne kuu jooksul laiemale kooskõlastusringile," sõnas Rakaselg.

Uuring tõi probleemina esile ka selle, et lapsevanem peab oma lapse muredele lahendust otsides eri asutuste ja infosüsteemide vahel laveerima ning selle asemel võiks infosüsteemid ühildada. Ka selles osas on Rakaselja sõnul lootust lahendusi leida.

Ta tõdes, et riigi rahalise seisu tõttu on tohutult suuri andmekeskkonna arendusi raske teha, aga töö käib kogu aeg ja mõeldakse ka selle peale, kas mõnd asja selle käigus saaks lihtsamaks teha.

Kui HEV-laste osakaal hariduses järjest kasvab, siis tekib Rakaselja sõnul filosoofiline küsimus, mis tänapäeval on üldse norm.

"Nagu mõni koolijuht on öelnud, et kaasan hea meelega, aga mul pole enam kellegi sisse kaasata, sest kõik on nii eriilmelised," lausus ta.

Seda, et koolisüsteemis HEV-laste osakaal suurenemise lõpetaks, ei ole näha: tuge vajavate lasteaialaste ehk tulevaste koolilaste hulk on täpselt samamoodi kasvuteel.

Rakaselg leiab, et asjad liiguvad siiski paremuse poole: nende laste hulk, kes olid varem kuskil eraldi õppimas, kuid kes nüüd jõuavad tavakooli tõhustatud toega õpilaste hulka, järjest kasvab ja pilt läheb kaasamise mõttes vaikselt paremaks.