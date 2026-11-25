Nädal tagasi rääkis "Pealtnägija" Elektrilevi pöörastest hinnapakkumistest inimestele, kes soovisid müüa võrku rohelist elektrit. Kui riigifirma väitis algul, et miljonitesse ulatuvad pakkumised on üksikud erandid või suisa eksitused, hakkas pärast saadet tulema robinal teateid inimestelt, kes said miljonitesse ulatuva kalkulatsiooni. "Pealtnägija" uuris, mis muster see ikkagi on.

Eelmise nädala "Pealtnägija" saate uurimine tõi päevavalgele juhtumi Tartu lähedal Kõrvekülast, kus oma kodumaja katuse tulevaste päikesepaneelide energiat võrku müüa tahtev mees pidi hinnapakkumise kohaselt selle eest Elektrilevile 13 miljonit maksma. Võrguettevõte selgitas seda eksituse ja kiirustamisega ning tunnistas, et samas piirkonnas sai sama üüratu pakkumise veel kümmekond klienti.

Klientidele pandi vabandused teele ja see lugu oleks võinudki sinna paika jääda, aga pärast saadet sai "Pealtnägija" teateid sarnastest juhtumitest üle Eesti. Ka sealt samast Kõrvekülast ilmnes veel varasemast paar lugu ning Tartu ümbrusest ja Lõuna-Eestist. Aga üüratute liitumispakkumistega paistab silma ka Viljandimaa, sama muster kordub ka Märjamaal, Haapsalus, Anijal ja Tallinna külje alla Sakus.

"Pealtnägija" ei tea, kui palju selliseid suisa kümnetesse miljonitesse ulatuvaid hinnapakkumisi on aastate jooksul väljastatud, ent on usutav, et neid on veel rohkem kui need paarkümmend, mille andmetega saatemeeskond on saanud tutvuda. Neli Elektrilevi klienti olid nõus "Pealtnägijale" ka pikemalt oma kogemusest hiigelarvega rääkima.

Näiteks metsandusettevõtja Silver Solba juhtum viib aastasse 2021. Solba tahtis omale Tartumaale Võnnu aleviku serva Kubija kinnistule sajakilovatist päikeseparki. Investeeringuna oleks see toona talle maksma läinud 120 000 eurot.

"Liitumist küsisin /../ Ja siis tuligi vastuseks, et saab liituda küll, aga hind on 5,6 miljonit pluss käibemaks. Ja nädalaga pidin ära maksma 1600 eurot, siis nad arvutavad mulle täpselt," lausus Solba.

Juhtum tekitas temas tunde, nagu kardaks Eesti Energia konkurentsi ega taha neid päikeseparke, kuigi varem reklaamiti kogu aeg, et tehke, tehke ja saate toetust riigilt. "Teine mõte oli muidugi see, et meie ametnik seal tahab altkäemaksu saada. Et lihtsalt alguses küsitakse räme hind ja siis, kui heameelt teed kellelegi seal, siis võib-olla see hind oleks normaalseks läinud," rääkis mees.

Teine näide. Ruve Visnapuu töö on korteriühistute juhtimine, muu hulgas pakub ta neile tehnilist konsultatsiooni. 2022. aastal ajas ta Kambja vallas Soinastes ühe kortermaja asja ning elanike sooviks oli maja katusepind kasutada ära päikeseenergia tootmiseks ja ülejääk pakkuda elektrivõrku. Suve lõpus taotleti liitumist 2016. aastal ehitatud ridaelamutüüpi maja korteriühistule. Soov oli panna katusele kuni 30 kilovatti päiksepaneele katusele.

"Pakkumise suurus oli 5,6 miljonit pluss käibemaks. Põhjus oli siis selline, et oli vaja suurendada piirkonnajaamas tootmisesuunalist võimsust põhivõrgu suunal," lisas Visnapuu.

"Arved ja kasumid on teil seal päris suured, et nii-öelda tavalised korteriühistu liikmed peavad hakkama teil kogu elektriliine, kõike ringi ehitama koos alajaamadega. See tundub nagu nonsens," pahandas Visnapuu energiaettevõttega. Ilmselgelt ei olnud keegi majaelanikest nõus sellist summat välja käima.

Kolmas lugu viib Märjamaale, kus laevaehituse ja kinnisvaraga tegelev ärimees Marek Kosubenko, kel oli juba varasemast kogemus päikeseenergiaga, põrkus kolossaalse liitumispakkumisega.

"Vennaga plaanisime oma maakinnistule liitumist ja kuna meil oli 2020. aastal juba ka Märjamaale soetatud päiksepark, tahtsime saada 50 kilovatti võimsust edasi-tagasi liikluseks ja siis tegimegi taotluse. Ja saime siis vastuseks, et teie objekti tööde maksumuseks kujuneb suurusjärgus 6 395 000 eurot ja seda ilma käibemaksuta," rääkis Kosubenko.

"Sinna see meil jäi. Miks me peaksime sihukese komejandiga kaasa minema? Pole nagu pointi. Meie väikse jaama tulevikus tagasiteenimise aeg oleks, ma ei tea, sada aastat või kakssada aastat," lisas Kosubenko.

Neljanda loo puhul võttis kliendile saadetud hinnapakkumine aga juba astronoomilised mõõtmed. Autode restaureerimise ja remondiga tegelev Peeter Sööt omab Viljandimaal Õisus mõisaaegset vesiveskit, kuhu juba eelmine omanik seadis sisse väikese hüdroelektritootmise.

"Mul oli vaja juurde saada veidi tootmisvõimsust, kuna veetase kevadeti kerkis nii kõrgele suurvete ajal, et tekkis kuskil paarikilovatine ületootmine. Ma mõtlesin, et kõige lihtsam on see olukord lahendada sellega, et ma lihtsalt taotlen neilt väikese varuga kolm kilovatti lisavõimsust," alustas Sööt oma lugu.

"Vastus oli minu jaoks isegi satiiri või huumori piire ületav. Esimene pakkumine oli 24 700 000 eurot, ümmarguselt mingi 30 miljonit koos käibemaksuga ehk siis kümme miljonit ühe kilovati eest. Tollaste energiahindadega, ma arvan, et selle tasuvusanalüüsiks tuleb kuskil 200 000 aastat. Ma mõtlesin, et läheb tiba pikaks, et äkki ei tasu ära," rääkis Sööt.

Söödi hinnangul pole mõtet teha pakkumisi, mis on ebareaalsed ja millele nagunii keegi alla ei kirjutaks. "Mina oma valdkonnas samamoodi, et mis tahes töid ma ka ei tee, ma ei tee inimesele pakkumist, mis on absurd kuubis juba. Ma siis ütlengi, et kas ei saa või ei taha või pole aega või mida iganes või ma ei tee seda tööd ja nii on. Mitte ma ei hakka inimesi mingite ebareaalsete numbritega sõna otseses mõttes mõnitama."

Iga loo detailset juhtmepundart ei jõua "Pealtnägija" lahti harutama hakata, aga korduma jääb muster mitmemiljonilisest eemalepeletavast liitusmistasust.

"Pealtnägija" pöördus ka Elektrilevi poole, et saada selgitust, kui palju on siis neid juhtumeid, kus mikro- või väiketootja liitumise hinnapakkumised on tavakodaniku vaatest absurdselt suured.

Elektrilevi juhatuse liige Rudolf Penu vastas, et 2024. aastast alates on tootja liitumise pakkumisi, mis on üle miljoni, kokku olnud 87.

"Kui mõelda, et Elektrilevi iga päev väljastab suurusjärgus 20 liitumispakkumist, siis ei saa öelda, et need oleks valdav enamus," leiab Penu.

Eelmises saates ütles Elektrilevi liitumisteenuste üksuse juht Marii Uduvee, et umbes kümmekond pakkumist Tartu külje all Kõrvekülas läksid välja ekslikult. Mis tekitab nüüd küsimuse, kas see 87 on kontrollitud ning nende hulgas ei ole ekslikult välja läinud hiiglarvet. Penu sõnul seda välistada kindlasti ei saa.

"Tõesti sellised eksimused tulevad sisse. Kui need olukorrad tekivad, see on kahetsusväärne, siis võtame klientidega ühendust, vaatame, mis parandada saab," lisas Elektrilevi esindaja.

Päris sellist plaani, et lähitulevikus saaksid kõik kodused mikrotootjad liituda võrguga minimaalse tasu eest või täielikult tasuta, Penu sõnul aga loota ei ole, sest igal aastal oleks selleks vaja juba niigi praegu võrgutöödesse pandavale rahale lisaks juurde veel 50 miljonit.

Penu tõi välja, et 135-st piirkonna alajaamast praegu umbes 68 on sellised, kus on juba kriitiline seis. "Väga tõenäoliselt, kui sa just ei ole tavaline kodutarbija, siis enam liituda ei saa või vajab see igal juhul väga põhjalikku analüüsi. Ja see olukord tegelikult iga kuuga süveneb."

"Mida me kindlasti saame teha ja mida me teeme, on see, et ka nende suurte numbrite taga oleks loogiline selgitus, et need ei jääks lihtsalt üheks suureks numbriks ilma täiendava põhjenduseta," lubas Penu.