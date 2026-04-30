X!

Rahandusministeerium prognoosib Soomele järjepidevat võlakoormuse kasvu

Helsingi raudteejaam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Soome rahandusministeeriumi värske prognoosi kohaselt aeglustab naftahindade tõus majanduskasvu, inflatsioon kiireneb ning lähiaastatel kasvab riigivõlg järjepidevalt ja jõuab 2030. aastal ligi 100 protsendini SKP-st.

Aeglane majanduskasv ja kasvavad kulutused hoiavad riigi rahanduse sügavas defitsiidis. Halb majandusolukord nõrgestab riigi rahandust, süvendab puudujääki ja kiirendab riigivõla kasvu.

Ministeerium eeldab, et praegune majanduskasv ei suuda vähendada valitsussektori puudujääki ning riigivõlg kasvab juba sel aastal üle 91 protsendi SKP-st. Veel eelmisel aastal oli see 88 protsenti SKP-st. Olukord ei parane ka järgnevatel aastatel ning 2030. aastaks jõuab riigivõlg 99,3 protsendini SKP-st, vahendas Yle. 

Energiahindade tõus kahjustab sel aastal ka Soome eksporti. Investeeringud seevastu suurenevad peamiselt kaitsehangete, aga ka energia- ja tehnoloogiapöörde tõttu. Elamuehitus ei peaks sel aastal kehva nõudluse tõttu elavnemise märke näitama.

Valitsemissektori puudujääk oli eelmisel aastal 3,4 protsenti SKP-st, sel aastal kasvab see 4,6 protsendini. Kiire kulutuste kasv ja aeglane tulude kasv hoiavad puudujäägi samal tasemel kuni kümnendi lõpuni. Intressikulud kasvavad kiiresti ning seetõttu ulatub puudujääk ka 2030. aastal ligi 4,4 protsendini SKP-st

Järgmisel ja ülejärgmisel aastal peaks majanduskasv jääma 1,7 protsendi juurde. Kui naftahinnad langevad, peaks majanduskasv järgnevatel aastatel kiirenema.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

17:05

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" LHV panga juht Erki Kilu

16:40

USA majandus kasvas esimeses kvartalis kaks protsenti

16:38

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

16:17

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

16:01

Ringkonnakohus tühistas Krachti süüdimõistmise toimingupiirangu rikkumises

16:00

Vana DNA nihutab Euroopa tuumikperekonna juured Lääne-Rooma lõppu

15:57

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

15:55

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

15:51

Euroopa Keskpank jättis baasintressid muutmata

15:51

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

13:13

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

29.04

Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

04:42

Ortodontilise ravi hinnad tõusevad, lahendusi ei paista

12:59

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks Uuendatud

29.04

Martti Kalda: "Kaljulaidi sündroom" ehk Suutmatus kohaneda paratamatusega

06:27

Soome hakkab Kuopiosse ehitama tuumajaama soojuse tootmiseks

29.04

Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

29.04

"Pealtnägija" uuris, miks pääses jõhker mõrvar deliiriumi tõttu karistuseta

16:38

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

16:17

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

15:57

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

15:19

Naiste karikafinaal võib tuua Saku ja Paide vastasseisu

14:46

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

14:21

Aimar Ventsel: Tallinn Music Week, Gruusia ja väikesed klubid

14:16

Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa" võitis Pekingi filmifestivalil parima filmimuusika auhinna

14:03

Eesti montaažirežissöörid asutasid erialaühenduse

14:46

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

13:39

HÕFF-i heategevuslikul oksjonil läheb müügile pruudi käsi ja klounide ninad

11:08

Kardioloog: infost pakatav maailm paneb põntsu unele ja südamele

11:02

Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

15:20

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

12:50

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

12:45

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

12:45

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

12:45

Eesti Energia teenis esimeses kvartalis 49 miljonit eurot puhaskasumit

12:25

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

10:05

Lammutustööd tõid Tartus nähtavale kunagise õllevabriku võlvkeldrid

10:05

Trump: kaalume Saksamaal asuvate vägede vähendamist

09:45

Paiguti sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (30.04.2026 09:00:00)

