Tartu hoiu-laenuühistu valis uude nõukokku tagasi endise juhi

Tartu hoiu-laenuühistu üldkoosolek valis ühistule uue nõukogu, kus on tagasi endine juht Andro Roos. Paljude ühistu liikmete sõnul oli tegu aga ebaausa valimisega, kuna ühele inimesele kuuluvad ettevõtted moodustasid üle poole koosoleku häältest.

Hääletuse tulemus ajutise pankrotihalduri tööd ei mõjuta, isegi kui uus nõukogu sooviks ühistu juhatuse välja vahetada, ütles hoiustajaid esindav jurist Erki Pisuke.

"Tänases seisus, kui juba on käimas pankrotimenetlus, kus ajutine haldur on koostamas aruannet kohtu jaoks, siis kuigi teoreetiliselt võib ju uus juhatus avalduse tagasi võtmiseks esitada, aga ma olen isiklikult üsna veendunud, et kohus seda läbi ei lase," lausus Pisuke.

Pisukese sõnul on ka küsitav, kas uued nõukogu liikmed vastavad uue hoiulaenuühistu seaduse mõttes nõuetele, kuna ühistu suhtes on käimas kriminaalmenetlus ning mitmeid neist võib pidada ühistu finantsprobleemide põhjustaks.

Kohapeal olnud liige Raavo Salumäe, kellel on hoiuseid pea 80 000 euro eest, ütles, et koosolekul oli enamik hääli ühe inimese käes.

"Kohapeal ma lugesin kokku, oli umbes 120 inimest. Ja ühel osalejal oli 215 volitust. Selletõttu ka ilmselt paljud kohalolijad said kohe aru, et sellise väikse häältearvuga sellise hulga volitustega inimese vastu ei ole võimalik saada," lausus hoiustaja Raavo Salumäe.

"Kui vaadata isikutevahelisi seoseid, siis see, et ühe mehe 172 riiulifirmat omal ajal liikmeteks tehti mõned aastad tagasi, oli teadlik, tahtlik tegevus, mis nüüd kasulikuks osutus," märkis Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liige Raigo Sõlg.

Koosolekul osalejate sõnul ei olnud ei Andro Roosi ega koosoleku kokku kutsunud nõukogu liiget Elle Roosi kumbagi koosolekul kohal.

"Me ei saa diskrimineerida ühtegi liiget selle järgi, et on riiulifirmad. Kõik liikmed peavad vastama teatud kriteeriumitele, kõige tähtsam kriteerium on osakapitali sissemakse. /.../ Need osaühingud on kõik alates 2021. aastast juba Tartu hoiu-laenuühistu liikmed, maksnud sisse osakapitali," lausus Andro Roos.

Salumäe sõnul said liikmed üldkoosoleku toimumiskoha teada kaks päeva varem. Koosolek toimus Tartus keset tööpäeva, kuigi suurem osa ühistu liikmetest asub Tallinnas. Mitmed liikmed on otsustanud vaidlustada üldkoosoleku kokkukutsumise korra. Kui kohus peaks andma vaidlustajatele esialgse õiguskaitse, ei pruugi uus nõukogu tegutsemiseks volitusi saada.

"Ma juhin tähelepanu, et koosoleku registreerimine toimus ühes kohas ja koosolek ise toimus teises kohas. Kas kõik liikmed sinna kohale jõudsid, seda me täna ei tea. Teine asi on sisuline pool, et kas need otsused vastasid seadusele, kas need otsused vastasid põhikirjale. Ka Tartu hoiu-laenuühistu enda põhikiri enne liikmete poolt kokku kutsumist näeb ette, et tuleb pöörduda ka revisjonikomisjoni poole. Seda tehtud ei ole," lausus Pisuke.

Ajutine pankrotihaldur peab pankrotimenetluse osas otsuse tegema 20. maiks.