Kihnu liinil läks asenduslaev rikki ning liinile saadetakse Soela

Kihnu ja mandri vahet sõitev parvlaev Kihnu Virve on dokitööde tõttu liinilt maas ja seda asendab parvlaev Reet, mis on aga väike ja mille väljumine sõltub palju ilmast. Neljapäeva õhtul tuli teade, et Reeta tabas tehniline rike, mistõttu tuuakse laupäeval ajutiselt liinile tavaliselt Saaremaa ja Hiiumaa vahet sõitev Soela.

Parvlaeval Reet tekkis neljapäeval tehniline rike, mistõttu suundub Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini teenindav parvlaev Soela mandri ja Kihnu vahelisele liinile. Kihnu liinil on reisid tühistatud kuni parvlaeva Soela liinile jõudmiseni reede pärastlõunal, Saaremaa ja Hiiumaa vahel kuni esmaspäevani.

Parvlaev Kihnu Virve läks Pärnusse dokki 8. aprillil ja on seal nüüdseks olnud kolm nädalat. Kokku on Virve liinilt maas kuni kuus nädalat.

"Suured dokid toimuvad iga viie aasta tagant, aga antud juhul on ka kaks suurt tööd üheskoos – lisaks kümneaastasele korralisele dokile on ka peamasinate kapitaalremont. Ma arvan, et see on Kihnu liinireisijate jaoks suhteliselt hea variant, sest vastasel juhul oleks kaks perioodi olnud, kui laev oleks pidanud ära olema," rääkis Kihnu veeteede juht Jaak Kaabel.

Jääoludega toodi Virvet asendama Saaremaa ja Hiiumaa vahet sõitev sõsarlaev Soela, mis on Virvega sama suur ja sama ilmastikukindel. Pärast jääminekut on aga asenduslaevaks olnud Reet, mis mahutab mitu korda vähem autosid ega saa väljuda juba tuulega alates 12 meetrit sekundis. Nii on reise ära jäänud ja hilinenud, ka on üle 50-aastasel Reedal olnud pisirikkeid.

"Mina ei ole (Reedaga) rahul, ma olen hetkel sellises olukorras, kus ma pean väga tihti käima kooli lõpu tõttu mandril ja olen korduvalt selle lühikese aja jooksul pidanud varem, eelmisel päeval juba kodust ära minema, sellepärast et ei ole pileteid, ei mahu laevale. Täna mul oleks olnud mandril palju rohkem asju ajada, aga viimane pilet tänaseks kojusaamiseks oli lõunase laeva peal ehk tähtsad asjad jäävad tegemata, sest et kodus lapsed ootavad," lausus Kihnu elanik Käthlin.

"Tuleb rahul olla, sellepärast et hullem (oleks), kui midagi ei ole. Vähemalt lubavad, et mai lõpuks saab Virve tagasi. See laev võtab, ma arvan, viis korda vähem autosid peale. Et minna täna linna kauba järele, ostsin nädal-poolteist tagasi juba piletid ära," ütles Kihnu elanik Marko.

Kui Jaak Kaabel peab praegust ühendust kokkuvõttes siiski rahuldavaks, siis Kihnu vallavanem Ingvar Saare ütles, et tuulte ja lainele avatuse tõttu Reet Kihnu ja Munalaiu vahele sõitma ei sobi, ühenduse kvaliteet on kehv ja igapäevalogistika keeruline.

"Selliselt on läinud ühenduse pidamine väga heitlikuks, nii et väga kindlust ei ole, kui hommikul lähed mandrile, kas õhtul tagasi saad või mitte. Need tõrked tekitavad ebamugavust, toome näiteks kaubaveo. Hommikul läheb kaubaauto mandrile, õhtul tagasi ei saa. Kütusevedu samamoodi viibis päris pikalt. Meie palve oli riigile tuua ikkagi Soela (Kihnu Virve) dokitööde ajaks tagasi, aga kahjuks me oleme saanud selle kohta negatiivse vastuse," lausus Saare.

Regionaalministeeriumist öeldi, et oli osapoolte ühine kokkulepe, et pärast jääminekut tuleb Kihnu liinile Reet.

"Meil on juba uus hange käimas, me otsime palavikuliselt lahendust, et juba järgmiseks aastaks oleks asenduslaevaks ilmastikukindlam laev. See aasta tuleb veel ära kannatada," ütles regionaalministeeriumi ühistranspordi osakonna juht Andres Ruubas.