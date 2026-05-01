Avaliku sektori 2025. aasta palgaandmed: kõrgeimat palka said Kõve ja Karis

Rahandusministeerium avalikustas reedel riigi ja kohaliku omavalitsuste ametnike 2025. aasta kogupalga ja 2025. aasta põhipalgad 1. aprilli seisuga.

Rahandusministeerium teatas, et 2025. aastal oli avaliku teenistuse palgakasv 5,7 protsenti ning erasektoris esialgsetel andmetel 5,8 protsenti.

2025. aastal oli avaliku sektori kõige suurem palk riigikohtu esimehel Villu Kõvel ja vabariigi presidendil Alar Karisel, kes said mõlemad 115 118 eurot.

Neile järgnes Tallinna ringkonnakohtu esimees Kristjan Siigur, kes teenis 108 737 eurot.

Järgmisena pingereas on peaminister Kristen Michal, kes sai palgana 107 394 eurot.

Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi teenis koos lisatasudega 105 848 eurot.

Riigikohtu halduskolleegiumi esimehe Ivo Pilvingi palk oli mullu kokku 105 215 eurot.

Kohalike omavalitsuste lõikes teenis mullu suurimat palka koos lisatasudega Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE), teenides kokku 107 112 eurot.

Talle järgnes Tartu linnasekretär Jüri Mölder, kelle tasu ulatus koos lisatasudega 106 193 euroni.

Tema järel teenis Tallinna strateegiakeskuse linnakantsler Kairi Vaher koos lisatasudega 98 193 eurot.

Tallinna linnakantselei linnasekretär Priit Lello sai koos lisatasudega 97 896 eurot.

Tallinna abilinnapeadest teenis suurima palga Kristjan Järvan (Isamaa), kes sai 96 334 eurot.

Esialgsetel andmetel töötas 2025. aastal avalikus sektoris (sh õpetajad, arstid, päästjad jne) kokku 138 568 inimest. Sellest moodustas avalik teenistus (peamiselt riigi- ja KOV ametnikud) 28 314 töötajat, mida on 142 inimese võrra vähem kui aasta varem.