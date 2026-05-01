Avaliku sektori 2025. aasta palgaandmed: kõrgeimat palka said Kõve ja Karis

Ministeeriumite ühishoone. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
2025. aastal oli avaliku sektori kõige suurem palk riigikohtu esimehel Villu Kõvel ja vabariigi presidendil Alar Karisel. Avaliku teenistuse palgakasv oli 5,7 protsenti, selgub rahandusministeeriumi avaldatud andmetest.

Rahandusministeerium avalikustas reedel riigi ja kohaliku omavalitsuste ametnike 2025. aasta kogupalga ja 2025. aasta põhipalgad 1. aprilli seisuga.

Rahandusministeerium teatas, et 2025. aastal oli avaliku teenistuse palgakasv 5,7 protsenti ning erasektoris esialgsetel andmetel 5,8 protsenti. 

2025. aastal oli avaliku sektori kõige suurem palk riigikohtu esimehel Villu Kõvel ja vabariigi presidendil Alar Karisel, kes said mõlemad 115 118 eurot.

Neile järgnes Tallinna ringkonnakohtu esimees Kristjan Siigur, kes teenis 108 737 eurot.

Järgmisena pingereas on peaminister Kristen Michal, kes sai palgana 107 394 eurot.

 Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi teenis koos lisatasudega 105 848 eurot.

Riigikohtu halduskolleegiumi esimehe Ivo Pilvingi palk oli mullu kokku 105 215 eurot.

Kohalike omavalitsuste lõikes teenis mullu suurimat palka koos lisatasudega Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE), teenides kokku 107 112 eurot.

Talle järgnes Tartu linnasekretär Jüri Mölder, kelle tasu ulatus koos lisatasudega 106 193 euroni.

Tema järel teenis Tallinna strateegiakeskuse linnakantsler Kairi Vaher koos lisatasudega 98 193 eurot.

Tallinna linnakantselei linnasekretär Priit Lello sai koos lisatasudega 97 896 eurot.

Tallinna abilinnapeadest teenis suurima palga Kristjan Järvan (Isamaa), kes sai 96 334 eurot.

Esialgsetel andmetel töötas 2025. aastal avalikus sektoris (sh õpetajad, arstid, päästjad jne) kokku 138 568 inimest. Sellest moodustas avalik teenistus (peamiselt riigi- ja KOV ametnikud) 28 314 töötajat, mida on 142 inimese võrra vähem kui aasta varem.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:43

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas Uuendatud

11:41

Jüri Pihel: saatejuhi karjääri ehitamise töö on usalduse loomine

11:30

11:29

Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

10:54

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

10:48

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

10:05

Kastellaanimaja galerii näitus seob Tammsaare tuntuima romaani kunstiga

10:05

Ukraina ründas taas Tuapse sadamat Uuendatud

09:46

Hayes-Davise tabamus tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

09:43

Galerii: aasta jazz-muusiku tiitliga pärjati Maria Faust

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.04

Sõja 1527. päev: Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

30.04

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks Uuendatud

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

30.04

Valitsus teeb lisaeelarve

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

10:05

30.04

Veneetsia kunstibiennaali žürii astus pahameeletormi järel tagasi Uuendatud

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

30.04

Meedia: Iisrael loobus Ukraina väitel neilt röövitud vilja vastuvõtust

30.04

Kohus karistas telefonikelmide juhti vangistuse ja väljasaatmisega

ilmateade

loe: sport

11:43

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas Uuendatud

11:29

Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

10:54

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

09:46

Hayes-Davise tabamus tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

loe: kultuur

10:05

Kastellaanimaja galerii näitus seob Tammsaare tuntuima romaani kunstiga

09:43

Galerii: aasta jazz-muusiku tiitliga pärjati Maria Faust

30.04

Veneetsia kunstibiennaali žürii astus pahameeletormi järel tagasi Uuendatud

30.04

Marten Kuningas: karjääri alguses olid ambitsiooniks raha ja kuulsus

loe: eeter

11:41

Jüri Pihel: saatejuhi karjääri ehitamise töö on usalduse loomine

10:48

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

30.04

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

Raadiouudised

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

30.04

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

30.04

Eesti Energia teenis esimeses kvartalis 49 miljonit eurot puhaskasumit

30.04

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

30.04

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

30.04

Trump: kaalume Saksamaal asuvate vägede vähendamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo