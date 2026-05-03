Politsei hoiatab Tallinnas Haaberstis liikuva karu eest

"Pühapäeva öösel kella 01.45 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Politsei palub inimestel piirkonnas liikudes olla ettevaatlik," teatas PPA Põhja prefektuur pühapäeva hommikul.

Politsei ja päästjad otsisid öösel aktiivselt ümbruskonnast karu ning kontrollisid piirkonda drooniga, kuid karu asukohta ei ole õnnestunud seni tuvastada. Tõenäoliselt võib karu liikuda Astangu ja Tähetorni tänavate ümbruses või Harku raba piirkonnas.

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Gert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. "Metsloom võib käituda ettearvamatult, eriti võõras linnakeskkonnas. Võimalusel soovitame inimestel vältida piirkonnas jalutamist. Karu kohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda selg ees, ise samal ajal vaikselt olles," õpetas Trumm pressiteate vahendusel.

Politsei palub karu nähes sellest teada anda Häirekeskusele helistades 112.