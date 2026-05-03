OPEC+ tõstab naftatootmiskvoote

Saudi Araabia, Venemaa ja veel viis OPEC+ riiki suurendasid pühapäeval oma naftatootmiskvoote. Tegemist oli ootuspärase sammuga, mille eesmärk on näidata kartelli järjepidevust pärast Araabia Ühendemiraatide ootamatut lahkumist.

OPEC+ avaldatud teadaande kohaselt lisavad seitse suurtootjat oma juunikuu kogutootmiskvoodile 188 000 barrelit päevas, mis on osa nende ühisest pühendumusest toetada naftaturu stabiilsust. Avalduses ei mainitud sel nädalal organisatsioonist lahkunud Araabia Ühendemiraate.

Naftaturu analüütikud ennustasid 188 000 barreli suurust kasvu, mis on sarnane OPEC+ poolt nii märtsis kui ka aprillis teatatud 206 000 barreli suurusele kasvule, millest on maha arvatud AÜE-le eraldatud osa.

Kuid paberil kvoodi tõstmine ei pruugi tegelikule tootmisele suurt mõju avaldada, kuna see jääb juba praegu piirmäärale alla.

Kasutamata OPEC+ reservid asuvad peamiselt Pärsia lahe piirkonnas ja sealset eksporti takistab elutähtsa Hormuzi väina blokaad, mille kehtestas Iraan vastusena 28. veebruaril sõja vallandanud USA-Iisraeli rünnakutele.

Rystad Energy analüütik Jorge Leon ütles pühapäeval AFP-le, et kartell soovis saata "kahetasandilise sõnumi": esiteks, et AÜE lahkumine ei häiri OPEC+ tegevust ja teiseks, et grupp kontrollib endiselt globaalseid naftaturge vaatamata sõjast tingitud massilistele häiretele naftakaubanduses.

"Kuigi tootmine paberil kasvab, jääb tegelik mõju füüsilisele pakkumisele Hormuzi väina piiranguid arvestades väga piiratuks. See pole niivõrd seotud barrelite lisamisega, kuivõrd signaali andmisega, et OPEC+ dikteerib endiselt tingimusi," ütles Leon AFP-le.

AÜE, mis on üks maailma suurimaid tootjaid, teatas 28. aprillil, et lahkub naftat eksportivate riikide organisatsioonist (OPEC) ja laiendatud OPEC+ grupist pärast rahulolematust oma tootmiskvootidega. Lahkumine jõustus reedel.