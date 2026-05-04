Moskva oblasti elanikud teatasid koduinterneti katkestustest

Laupäeval ei avanenud Moskva oblastis tuhandetel koduinterneti kasutajatel veebilehed ega rakendused ning kättesaamatuks jäid isegi teenusepakkujate endi kodulehed. Kaebusi esitasid erinevate internetifirmade kliendid, mis viitab sellele, et probleem ei piirdunud vaid ühe teenusepakkujaga.

Moskva oblasti elanike teatel on teenusepakkujad piiranud ka koduinterneti kasutust vaid nii-nimetatud valges nimekirjas olevatele lehekülgedele.

Moskva oblasti Štšolkovo rajooni elanik Aljona andis probleemist esimesena teada väljaande Gazeta.ru kommentaariumis. Naise sõnul võimaldab teenusepakkuja Vsem Wi-Fi alates 1. maist ligipääsu vaid valitsuse nimekirja kantud lehtedele.

Klienditoega ühendust võttes öeldi Aljonale, et olukord kestab "kogu maipühade aja". Klienditeeninduse väitel langetas otsuse "kõrgema astme teenusepakkuja" ning ettevõte ei võta toimuva eest vastutust.

Venemaa riiklik telekanal RT teatas, et Istraneti kliendid seisid silmitsi sama probleemiga.

Väljaandega Durov's Code suhelnud inimesed kinnitasid samuti, et koduinternetis töötasid vaid lubatud teenused ja muud lehed olid kättesaamatud.

Sõltumatu väljaande Meduza sotsiaalmeediakanalis korraldatud küsitlusest selgus, et osa Moskva oblasti elanikke on tõepoolest "valge nimekirja" rakendamisega kokku puutunud.

Märtsi lõpus laekusid teated, et Doni-äärses Rostovis katsetati sarnaste piirangute juurutamist koduinterneti puhul.

Väidetavalt ei kehti piirangud üksnes Moskva kesklinnas, vaid kogu alal kuni linna piiriks oleva Moskva ringteeni.

BBC News Russian teatas varem, et 9. mai võidupüha paraadi eel on Moskvas kehtestatavad sidepiirangud senisest rangemad. 5., 7. ja 9. mail piiratakse kogu Venemaa pealinna mobiilsidet. Seejuures võivad piirangud puudutada ka lühisõnumeid ja "valgesse nimekirja" kuuluvaid teenuseid.

Venemaa tugevdab järjepidevalt kontrolli riigi digiruumi üle.

Esimene "valge nimekiri" koostati Venemaal 2025. aasta sügisel sagenenud mobiilsidekatkestuste ajal. Juurdepääsetavate veebiressursside hulka kanti pangad, riigiteenused, navigatsiooni- ja taksorakendused, meediaväljaanded, e-kaubandusplatvormid, sotsiaalmeedia ja meelelahutusteenused.

Teadete kohaselt propageerib Venemaa digiarenguministeerium ettevõtjatele tasulisi e-postiteenuseid ning plaanib kehtestada eraldi tasu VPN-i kasutamise eest. Samuti kavatsevad võimud trahvida inimesi, kes üritavad piirangutest mööda hiilida.

Samas on digitsensuur toonud Venemaal kaasa ootamatu tagajärje: laialdaste blokeeringute tõttu on valitsusmeelsete niinimetatud Z-kanalite vaadatavus langenud ligi 41 protsenti.

Venemaa keelustas kuueks kuuks satelliitterminalide impordi

Venemaa kehtestas riiklikule julgeolekule viidates kuuekuulise impordikeelu välismaistele satelliitsideseadmetele, sealhulgas Starlinki terminalidele.

Venemaa valitsuse 29. aprilli määrus keelab kosmosesideobjektide, sealhulgas satelliitidega signaalide edastamiseks ja vastuvõtmiseks mõeldud raadioelektroonikaseadmete impordi, välja arvatud juhul, kui selleks on saadud riikliku raadiosageduste komisjoni luba.

See nõue laieneb välismaistele satelliitterminalidele, sealhulgas ettevõtte SpaceX toodetud Starlinki süsteemidele.

Määruse kohaselt on piirangu eesmärk Venemaa "riikliku julgeoleku" kaitsmine.

Keelu täitmise üle teostavad järelevalvet föderaalne tolliteenistus ja föderaalne julgeolekuteenistus (FSB).