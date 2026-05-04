X!

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

Eesti
Foto: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Venemaa võib juba järgmiseks aastaks oma lahingvalmiduse taastada ning seetõttu peab ka Eesti valmisolek kiiresti suurenema, selgub kaitseväe aastaraamatust. Keskenduda tuleks eelkõige Ukraina sõja õppetundidele ja uuele tehnoloogiale.

Kaitsevägi peab Eesti suurimaks ohuks Venemaad, mis vaatamata suurtele kaotustele Ukrainas viib läbi sõjalist reformi. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul suudab Venemaa juba järgmiseks aastaks lahinguvalmiduse taastada.

Seetõttu peame ka meie jõudma suurema valmisolekuni, mis muuhulgas tähendab paremat väljaõpet ja moodsamat tehnikat. Mitmikraketiheitja HIMARS-i moonaviivitust tuleks aga Merilo sõnul vaadata kui ajutist tagasilööki.

"Aasta 2027 on küll põhimõtteliselt homme, aga täna on veel päev, mis tähendab, et me suudame leida alternatiivseid lahendusi ja peamegi probleemi lahendama, mitte nii väga muretsema. Ma ei tea veel täna, kui kauaks need tarned on peatatud, aga mul ei ole mitte mingit põhjust ka kahelda ameeriklaste sõnades, et kohe, kui võimalus tekib, siis need tarned taastatakse," sõnas Merilo.

Võimalikke lahendusi juba otsitakse. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et maailmaturul on olemas rakette, mida saaks HIMARS-i laskeseadmes kasutada. Sellele peab aga nõusoleku andma USA valitsus ja masina tootja Lockheed Martin.

"Lähinädalatel peaks olema ka Lochkheediga üks kohtumine, eks me siis saame natukene targemaks. Teiselt poolt oleme ära kaardistanud need võimalused, mis võiksid olla siis asendavad võimed selleks, et HIMARS-it kompenseerida. Selles on kõige lihtsam ja kiirem viis tiibrakettide soetamine," ütles Pevkur.

Aastaraamatu järgi on kaitseväel vaja aina rohkem integreerida oma sõjalistesse tegevustesse Ukraina kogemusi. Viimaste aastate üks peamisi õppetunde on olnud, et surmavat efekti saavutatakse senisest oluliselt odavamate vahenditega.

Uusi lahendusi soovitakse kasutada kaitseväe tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatuse ülem major Ivo Peetsi sõnul ka Balti kaitsevööndis, sealhulgas mehitamata süsteeme.

"Kui me räägime Balti kaitsevööndist või punkritest, siis üks küsimus on selles, et kuidas me saame neid punkriliine väärindada. Kuidas me saame sinna liita tehnoloogiat, mis teevad meie piiriturbe, mitte üksnes ainult piiril, vaid kogu Eestis - õhus, maal, merel, kui me vaatame kosmost, vaatame küberit - tervikuna tugevamaks, et me pidevalt integreeriksime tehnoloogiat," selgitas Peets.

Kaitsevägi pidi möödunud aastal tegelema nii Venemaa varilaevastiku ja piiririkkumistega kui ka Ukraina hulkuvate droonidega. Kaitseväe juhataja sõnul näitasid kõik need juhtumid, et NATO on endiselt tugev ja toimiv.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:40

Jäärats: Euroopa Liidul on uute liikmete vastuvõtuks tekkinud unikaalne aken

22:36

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida Uuendatud

22:35

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

22:06

Venemaalastel on vabale internetile aina piiratum ligipääs

22:01

"Välisilm": Soome ja Eesti on julgeolekuküsimustes taas ühel meelel

21:59

ETV spordisaade, 4. mai

21:44

Norra panustab NATO-le, ent välistatud pole ka Euroopa Liitu püüdlemine

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:29

Saksa turistidel jätkus Saaremaa kohta vaid häid sõnu

21:23

Lätis tähistati taasiseseisvumispäeva

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:59

Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

12:26

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

15:30

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

09:28

Moskva oblasti elanikud teatasid koduinterneti katkestustest

03.05

Ühiskonna vananemine sunnib kinnisvaramaastikku muutuma

05:54

Patsiendikindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel

06:37

Teisipäeval suletakse Tallinnas Hipodroomi ristmikul linna sisenev suund

12:19

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

13:12

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

03.05

Sõja 1530. päev: Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:36

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida Uuendatud

21:59

ETV spordisaade, 4. mai

20:40

Vuelta liider kukkus ja katkestas, Ebras 108.

20:12

Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

loe: kultuur

20:15

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

18:45

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

18:45

Teet Kase ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

16:51

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

loe: eeter

16:51

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

14:12

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

13:20

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

12:19

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (04.05.2026 18:00:00)

18:10

Ukraina juurtega ameeriklase Sam Wachmani esikromaan „Päevalillepoisid” ilmus eesti keeles

18:10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus jõudis lõpusirgele

18:10

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

15:35

Maaelu Teadmuskeskus: toorpiima kokkuostuhinna langus jõuab järk-järgult jaehindadesse

15:25

Raadiouudised (04.05.2026 15:00:00)

12:55

Merzi sõnul on USA sõdurite lahkumist arutatud juba pikka aega, see pole uus plaan

12:35

Laste arv lasteadades väheneb

12:20

Raadiouudised (04.05.2026 12:00:00)

09:45

Trump lubas Hormuzi väina lõksu jäänud laevad vabastada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo