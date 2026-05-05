Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

Sellest nädalast on liiklusele suletud Tallinna–Narva maanteelt Kiviõlisse viiva tee lõik, mis ehitatakse uueks. Tee oli muutunud aastatega liiklusohtlikuks.

Tallinna–Narva maanteel liiklejad peavad lähikuudel arvestama Kiviõli ristis toimuvate ehitustööde ja kiiruspiirangutega. Lisaks suleti liiklusele esmaspäeval ligemale neljakilomeetrine lõik Lüganuseni. Rekonstrueeritakse Kiviõli–Varja riigimaantee Lüganusest Varjani.

"Tee saab täielikult uue katendi. Kuna ta ühendab Kiviõli ja Tallinna–Narva maanteed, siis on ta väga suure raskeliikluse koormuse all ning on olnud aastaid juba meile murelapseks just kandevõime poolest," rääkis transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi.

Varja–Lüganuse teelõik loodetakse uueks luua kuue nädalaga ehk 12. juuniks. Tööd oleks kestnud palju kauem, kuid ehitajad said kohaliku ühistranspordikeskusega kokkuleppele, et liinibussid teevad ajutiselt suurema ringi.

"See teeb töö palju-palju kiiremaks, umbes kaks korda kiiremaks. Lisaks veel liiklusohutus, et ei ole liiklejaid, kes vahepeal võivad eksida. Samamoodi on see hea bussitranspordile, et bussid saavad rahulikult sõita teist marsruuti ja nad ei pea valgusfooride taga seisma," sõnas Trev-2 Grupi liikluskorralduse vastutaja Pavel Ivanov.

"Nii nagu me arvestasime ja hommikul esimesed kolm tundi näitasid, see pidas vett, et tuleb ajakulu viis minutit. Kilomeetrites on see 5,5 kilomeetrit. Kuna on aeglased teelõigud, siis tuleb arvestada viie minutiga. Esialgu on sujunud kõik päris kenasti," sõnas esmaspäeval ERR-ile Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts.

Heiki Luts kinnitas, et tee oli väga kehvas olukorras ning see võis olla üheks põhjuseks, miks aprilli lõpus selles lõigus liinibuss teelt välja kaldus.

Virumaa selle aasta suurim teeremont läheb maksma ligemale 3 miljonit euro.