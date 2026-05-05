X!

Hiina ilutulestikutehase plahvatuses hukkus 21 inimest

Välismaa
Hiina tuletõrjujad tehasepõlengut kustutamas.
Hiina tuletõrjujad tehasepõlengut kustutamas. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/VCG
Välismaa

Hiina keskosas asuvas ilutulestikutehases toimunud hiiglaslikus plahvatuses hukkus vähemalt 21 ja sai vigastada 61 inimest, teatas teisipäeval riigimeedia.

"Plahvatus toimus esmaspäeval kella 16.43 paiku Hunani provintsis Liuyangis asuvas ettevõttes Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company," täpsustas Hiina riigitelevisioon CCTV.

Esmaspäeval sotsiaalmeediasse postitatud videotest oli näha mägedest ümbritsetud maapiirkonnas kärgatavaid plahvatusi, millega kaasnes kõrgele õhku tõusev tohutu suitsupilv.

CCTV päev hiljem tehtud droonikaadritelt oli näha suitsevate rusude ala seal, kus varem asusid hooned. Samuti võis näha päästetöötajaid käsitsi ja ekskavaatorite abil rususid läbi otsimas. 

Püstijäänud hoonetest oli mitmel katused pealt lennanud ja õnnetuskohalt tõusis jätkuvalt põlengusuitsu.

Keskvalitsus saatis päästetöid juhendama eksperdid. Otsingu- ja päästeoperatsioonideks saadeti sündmuskohale kiiresti üle 480 päästja. Sündmuskoha ümber kehtestati kolmekilomeetrine kontrolltsoon ja evakueeriti läheduses viibinud inimesed.

Politsei pidas ettevõtte juhtkonna kinni. Õnnetuse põhjuse uurimine jätkub.

Uudisteagentuuri Xinhua andmetel kutsus Hiina president Xi Jinping üles tegema kõikvõimalikke pingutusi vigastatute abistamiseks ja kadunud isikute otsimiseks ning nõudis süüdlaste vastutuselevõtmist.

Liuyang on suur ilutulestikukeskus, mis toodab umbes 60 protsenti Hiinas müüdavast ja 70 protsenti eksporditavast ilutulestikust. Tööstusõnnetused, mille hulgas ilutulestikutööstuses, on Hiinas leebete ohutusnõuete tõttu sagedased.

Eelmisel aastal hukkus Hunani ühes teises ilutulestikutehases toimunud plahvatuses üheksa inimest ning 2023. aastal sai põhjapoolses Tianjini linnas elumaju tabanud plahvatustes surma kolm inimest. Veebruaris hukkusid Hubei ja Jiangsu provintsides ilutulestikupoodides toimunud eraldiseisvates plahvatustes vastavalt 12 ja kaheksa  inimest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:33

Ligi: diislikütuse aktsiisilangetust ei tule

08:16

Otse kell 11: emadepäevakonverents emaks olemise rõõmudest ja tähendusest

08:11

Tammepuu kavaldab röövikud üle

08:05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

07:56

Nõmme gümnaasiumi uueks direktoriks saab Henrik Salum

07:56

Kadrioru pargi uus juht selgus 97 kandidaadi seast

07:46

Keskkonnaamet ei luba Türi vallal hooldekodu laiendada

07:26

Hiina ilutulestikutehase plahvatuses hukkus 21 inimest

07:23

Otse kell 14: riigikogu majanduskomisjon arutab tuumaohutuse tagamist

07:13

Meedia: Euroopa Liit plaanib tööstustele rohkem tasuta CO2 kvoote anda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.05

Sõja 1531. päev: Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

04.05

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

04.05

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

04.05

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

04.05

Moskva oblasti elanikud teatasid koduinterneti katkestustest

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

04.05

USA teatas kuue Iraani mereväe kaatri hävitamisest Uuendatud

04.05

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

04.05

Õiguskantsler taunis uute hoonete sõiduteede äärde ehitamise lauskeeldu

ilmateade

loe: sport

08:05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Botswanas kruviti korduvalt teatejooksu maailmarekordit

04.05

Paas: Hiina MK-etapil tahaksin rohkem endale keskenduda

04.05

Kehra ei lubanud Viljandile pronkse kaela riputada

loe: kultuur

04.05

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

04.05

Teet Kase ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

04.05

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

loe: eeter

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

04.05

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

Raadiouudised

04.05

Päevakaja (04.05.2026 18:00:00)

04.05

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus jõudis lõpusirgele

04.05

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

04.05

Sam Wachmani esikromaan "Päevalillepoisid" ilmus eesti keeles

04.05

Maaelu Teadmuskeskus: toorpiima kokkuostuhinna langus jõuab järk-järgult jaehindadesse

04.05

Raadiouudised (04.05.2026 15:00:00)

04.05

Merzi sõnul on USA sõdurite lahkumist arutatud juba pikka aega, see pole uus plaan

04.05

Laste arv lasteadades väheneb

04.05

Raadiouudised (04.05.2026 12:00:00)

04.05

Ülikoolid on valmis vastuvõttu suurendama, kui saavad lisaraha

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo