Hiina ilutulestikutehase plahvatuses hukkus 21 inimest

"Plahvatus toimus esmaspäeval kella 16.43 paiku Hunani provintsis Liuyangis asuvas ettevõttes Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company," täpsustas Hiina riigitelevisioon CCTV.

Esmaspäeval sotsiaalmeediasse postitatud videotest oli näha mägedest ümbritsetud maapiirkonnas kärgatavaid plahvatusi, millega kaasnes kõrgele õhku tõusev tohutu suitsupilv.

An explosion occurred on Monday afternoon at a fireworks plant in Liuyang, a major production hub in central China's Hunan Province. The blast, which took place around 4:40 PM, sent a massive plume of white smoke into the sky and shattered windows in the surrounding area.

CCTV päev hiljem tehtud droonikaadritelt oli näha suitsevate rusude ala seal, kus varem asusid hooned. Samuti võis näha päästetöötajaid käsitsi ja ekskavaatorite abil rususid läbi otsimas.

Püstijäänud hoonetest oli mitmel katused pealt lennanud ja õnnetuskohalt tõusis jätkuvalt põlengusuitsu.

Keskvalitsus saatis päästetöid juhendama eksperdid. Otsingu- ja päästeoperatsioonideks saadeti sündmuskohale kiiresti üle 480 päästja. Sündmuskoha ümber kehtestati kolmekilomeetrine kontrolltsoon ja evakueeriti läheduses viibinud inimesed.

Politsei pidas ettevõtte juhtkonna kinni. Õnnetuse põhjuse uurimine jätkub.

Uudisteagentuuri Xinhua andmetel kutsus Hiina president Xi Jinping üles tegema kõikvõimalikke pingutusi vigastatute abistamiseks ja kadunud isikute otsimiseks ning nõudis süüdlaste vastutuselevõtmist.

Liuyang on suur ilutulestikukeskus, mis toodab umbes 60 protsenti Hiinas müüdavast ja 70 protsenti eksporditavast ilutulestikust. Tööstusõnnetused, mille hulgas ilutulestikutööstuses, on Hiinas leebete ohutusnõuete tõttu sagedased.

Eelmisel aastal hukkus Hunani ühes teises ilutulestikutehases toimunud plahvatuses üheksa inimest ning 2023. aastal sai põhjapoolses Tianjini linnas elumaju tabanud plahvatustes surma kolm inimest. Veebruaris hukkusid Hubei ja Jiangsu provintsides ilutulestikupoodides toimunud eraldiseisvates plahvatustes vastavalt 12 ja kaheksa inimest.