Kadrioru pargi uus juht selgus 97 kandidaadi seast

Kadrioru pargi juhataja leidmiseks kuulutas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet 9. märtsil välja avaliku konkursi. Juhataja ametikohale kandideeris 97 inimest. Valikukomisjon otsustas paluda kümnel kandidaadil teha kodutööna videotutvustus. Kodutöö ja intervjuu põhjal valiti konkursi võitjaks Margit Viilip.

Viilipil on humanitaarteaduste bakalaureusekraad Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal. Ta omab pikaajalist juhtimiskogemust erasektoris (PetCity, Magnum Veterinaaria, Sanoma Baltics), kus fookuses on olnud strateegiline planeerimine, suurte meeskondade juhtimine ja teenuste efektiivsuse tõstmine. Lisaks on tal kogemus müügistrateegiate ja finantsanalüüside koostamisel. Alates 2023. aastast töötab ta lillekaubanduse valdkonnas tegutseva ettevõtte Floreana tegevjuhina.