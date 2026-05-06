Tööturul valitseb juhtide üleküllus

Osaleja märkmed avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil. Autor/allikas: Jürgen Randma / riigikantselei
Tallinna linnavalitsus kinnitas äsja Kadrioru pargi juhataja ametikohale Margit Viilipi, kes valiti välja 97 kandidaadi seast. Värbajate sõnul on seesugune konkurents ühele kohale ootuspärane, sest tööturul on praegu tippjuhte, kes soovivad ennast uues ametis proovile panna rohkem, kui on pakutavaid ametikohti.

Pealinna personalidirektor Vilve Raik ütles, et Kadrioru pargi juhi ametikohale kandideerimise huvi võib hinnata väga suureks.

"Võime öelda, et alati on meie juhikonkursid olnud väga kandidaatiderohked, aga Kadrioru park eristub tõesti teistest," lausus Raik.

Raik lisas, et üldises plaanis on viimastel aastatel kasvanud huvi Tallinna asutuste juhtimise vastu. Hiljuti tehtud konkurssidest nimetas Raik näiteks keskkonna- ja kommunaalameti juhi konkurssi, kuhu kandideeris 65 inimest,  kultuuri- ja spordiameti juhi kohale oli 85 kandidaati jne. Suure huvi taga näeb Raik nii seda, et Tallinna kui tööandja maine on viimastel aastatel olnud päris kõrge, aga sedagi, et ilmselt on praegu tippjuhte, kes soovivad ennast uues ametis proovile panna rohkem, kui on tööturul pakutavaid kohti.

"Kõik see, mis on selline üldjuhtimine, siis sinna ilmselt tahtjaid on palju ja seetõttu ka konkurss suur. Nõudlust on rohkem kui pakkumist, mis toob ka suure hulga kandidaate proovima," ütles Raik.

Baltimaade ühe juhtiva tööportaali CV.ee kommunikatsiooni- ja turundusjuht Karl Oder rääkis, et viimasel kolmel aastal on tööpakkumisi jäänud vähemaks, mistõttu on ka konkurents ühele ametikohale suurem.

"Kui võrrelda 2023. aasta seisuga, meil on kolmandik nendest tööpakkumistest, mis oli 2023. Seevastu kandidaatide numbrid on tõusnud umbes 30 protsenti keskmiselt erinevates kategooriates ja valdkondade lõikes, mis tegelikult tähendab seda, et konkurents ametikohtadele ongi kõrgem ja mitte ainult siis lihtsalt spetsialisti ametikohtadele, vaid ka juhtivatele ametikohtadele," selgitas Oder.

Uut juhti otsib praegu endale ka Elron. Eelmise kolmapäeva seisuga oli Elroni nõukogule laekunud 53 juhiks kandideerimise avaldust, ütles AS Eesti Liinirongid nõukogu esimees Andres Allikmäe. Tavaliselt jääb lõpuks sõelale neli kuni viis kandidaati, kellega on plaan teha intervjuusid ja vajadusel sobivusteste. Allikmäe sõnul sünnivad lõplikud otsused uue juhi kohta maikuu lõpus.

Oderi hinnangul on eelmainitud konkursid olnud ootuspärase kandidaatide hulgaga.

"Praegu on võimalik ka sellistele tippjuhtide kohtadele leida palju rohkem kandidaate kui varem. Väga palju on ju näha ka ümberringi, et kui majandustsükkel on langustrendis, oleme majandustsükli alumises otsas, siis ettevõtted üritavad optimeerida ja restruktureerida enda organisatsioone, mis vabastab palju selliseid keskastme- ja tippjuhte. Need inimesed, kes siis n-ö kaotavad oma positsiooni või töö, nad mingi hetk tulevad ju tagasi tööturule," rääkis Oder.

Arvestada tuleb sedagi, et kõik kandidaadid, kes mingile ametikohale kandideerivad, ei pruugi sinna oma oskuste ja omaduste poolest siiski sobida.

"Inimesed on ambitsioonikad oma loomu poolest – üritavad paremale töökohale saada, mis on tasuvam töökoht, juhtivam, vastutust rohkem. See on täiesti tavapärane. Ja ilmselt mitte kõik ei ole üks ühele sobivad sellele ametikohale. Seda tuleb ka alati eristada, et üks on siis volüüm ja teine on siis sobivate kandidaatide arv," lisas Oder.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

