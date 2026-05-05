X!

Ligi jättis kooskõlastamata Purga plaani tõsta Film Estonia tagasimaksemäära

Eesti
Hispaania märulifilmivõtted Tallinnas Narva maanteel.
Hispaania märulifilmivõtted Tallinnas Narva maanteel. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Rahandusminister Jürgen Ligi jättis kooskõlastamata kultuuriminister Heidy Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40 protsendini ja soostub muudatusega üksnes juhul, kui ühtlasi vähendatakse programmi baasrahastuse kogumahtu.

Märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimaksemäära 30 protsendilt 40-ni. See peaks aitama Eestisse rohkem filmitootjaid tuua, sest hinnavahe naaberriikidega takistab projektide siiatulekut ning suurem tagasimaksemäär aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida.

Nüüd aga teatas rahandusminister Jürgen Ligi kultuuriministeeriumile, et jätab selle eelnõu kooskõlastamata.

Ligi täpsustas, et rahandusministeerium toetab sellel aastal tagasimakse määra tõstmist 40 protsendini vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra ehk kuuelt miljonilt 5,2 miljoni euroni korralise riigieelarve seaduse muudatuse või lisaeelarvega.

Nii oli kirjas ka valitsuskabineti 6. märtsi otsuses, mille kohaselt ei peaks muudatus riigieelarvele lisakoormust tooma. 

"Kuna tagasimakse määra suurendamine väljub eelarveneutraalsuse piiridest ja see toob kaasa lisakulud eelarvele, tuleb täiendava kulu üle arutada eelarveprotsessi käigus sarnaselt kõigi teiste lisakulusid kaasa toovate tegevustega," põhjendas Ligi kooskõlastamata jätmist.

Ta rõhutas, et valitsuskabineti otsusest lähtuvalt puudutab muudatus ainult Film Estonia meetme baasrahastust 2026. aastal ega laine järgnevatele aastatele. 

Film Estonia on Eesti filmi instituudi hallatav tagasimakseprogramm, mille siht on tuua Eestisse välisprojekte ja kasvatada audiovisuaalteenuste eksporti. Programmi eelarve on viimastel aastatel olnud kuus miljonit eurot aastas.

Toimetaja: Karin Koppel

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:58

Galerii: Päästjad suutsid panna kahele Ida-Virumaa maastikupõlengule piiri Uuendatud

10:55

Pildid: Okapi galeriis avatud näitus uurib analoogfotograafia ja tajukogemuse piire

10:50

Euroopa linnad püüavad inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida

10:48

Eduard Vilde muuseumis esietendub Margus Kasterpalu lavastus "Igavikumehed"

10:47

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

10:38

Pildid: Tallinnas avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus

10:32

Moonika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026

10:24

Kus siis lapsed on? Intervjuu Merike Estnaga

10:24

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

10:19

Eluasemekriis ajab noored Steami virtuaalkodusid remontima

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

05.05

Ringkonnakohus andis Krachti asjas prokuratuuri tegevusele hävitava hinnangu Uuendatud

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

05.05

Venemaa lülitas Moskvas ja Peterburis mobiilse interneti välja

05.05

Siseminister Taro keelas riigikogu liikmetel jälitusandmete avaldamise Uuendatud

05.05

Põhja-Eesti regionaalhaigla saab uue juhi

05.05

Venemaa saatis veel kaks raketiteadlast riigireetmise süüdistusega vangi

05.05

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:47

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

10:24

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

09:53

Eesti vibulaskjad alustasid MK-etapil edukalt

09:20

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

loe: kultuur

10:55

Pildid: Okapi galeriis avatud näitus uurib analoogfotograafia ja tajukogemuse piire

10:48

Eduard Vilde muuseumis esietendub Margus Kasterpalu lavastus "Igavikumehed"

10:38

Pildid: Tallinnas avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus

10:32

Moonika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026

loe: eeter

10:06

Harriet Toompere: see on mu lemmikaeg, kui loen Põrsas Peppa multikat sisse

09:11

11-aastane talendisaate võitja Mai Ringo: mind kõnetavad tõsised laulud

09:02

Eesti paviljoni asekomissar: Venemaa osalemine saab natukene liiga palju tähelepanu

05.05

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (06.05.2026 09:00:00)

05.05

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

05.05

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

05.05

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

05.05

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

05.05

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

05.05

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

05.05

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

05.05

Tallinna linn plaanib Laagna teele trolliliini

05.05

Raadiouudised (05.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo