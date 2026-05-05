X!

Ratas: kahtlustus Krachtile ei olnud minu valitsuse tagasiastumise põhjus

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Mitme endise ministri sõnul oli 2021. aastal Kersti Krachtile esitatud kahtlustus üheks põhjuseks, miks astus tagasi Jüri Ratase (toona Keskerakond) valitsus. Endine peaminister seda aga ise ei arva.

Ratase teine valitsus, mille moodustasid Keskerakond, Isamaa ja EKRE, astus tagasi 2021. aasta jaanuaris. Põhjuseks nimetas toonane peaminister Porto Franco kriminaalasjas esitatud kahtlustust. Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitati kahtlustus viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie seas oli ka toonase rahandusministri Martin Helme nõunik Kersti Kracht.

"Esialgu oli ta suurem - üks suur kaasus, kus olid sees ka veel muud asjad. Krachti kaasus hiljem eraldati sellest. See oli see süüdistus, see oli see kriminaalasi, mis kukutas kõigi aegade kõige parema valitsuse. Siin ei ole mingit küsimust. Prokuratuur ja kapo võtsid Eestis maha valitsuse," nentis Martin Helme.

Toonase valitsuse kultuuriminister Anneli Ott ütleb, et nendest süüdistustest algas valitsuse lagunemine.

"Me ei tea, mis suunas oleks Eesti poliitika läinud, milliseid poliitilisi otsuseid oleks tehtud selle valitsusega, kui see oleks jätkanud, ja kus me oleks täna. Siin on tõsine mõttekoht, et kui selliseid süüdistusi, mis lõpevad nagu täna, tehakse, milline on nende pikem mõju," sõnas Ott.

Toonane peaminister, praegune Euroopa Parlamendi liige Ratas aga ütles, et Krachtile esitatud kahtlustus ei mõjutanud tema otsust tagasi astuda.

"See kahtlustus ei mänginud absoluutselt mitte mingit rolli. Rolli mängis see, et kahtlustuse sai MTÜ Keskerakond ja mina tundsin tookord peaministrina, et see ei lähe mitte kuidagi kokku euroopalike väärtustega, et sellise kahtlustuse all töötada edasi peaministrina. Oli ka selge arusaam, et see oleks halvanud väga tugevasti Eesti valitsuse tööd," ütles Ratas.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnul jõuab peagi riigikokku prokuratuuri tööd reguleeriv seaduseelnõu, mis peaks taastama usalduse prokuratuuri vastu.

"Prokuratuur saab iseenese korralduslikku õigust juurde. Otsustamine muutub kollektiivsemaks prokuratuuri sees. Kaob ära see õigusselguse otsimine. Riigi peaprokurörile jääb ainult üks ametiaeg just nimelt selleks, et välistada igasugused kahtlused poliitilises mõjutatuses või milleski muus sarnases. See usaldus, ma usun, kasvab selle eelnõu menetluse tulemusena," lausus Pakosta.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:08

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

20:08

Galerii: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmavad kahes kohas maastikupõlengud Uuendatud

19:51

USA: Iraani relvarahu püsib vaatamata tulevahetusele

19:45

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

19:45

Viipekeelsed uudised

19:19

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

19:04

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

Tallinn sulges osaliselt Hipodroomi ristmiku Uuendatud

18:49

Maasikakasvatajad prognoosivad väiksemat saaki

18:45

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

18:15

Reuters: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

04.05

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

11:13

Ringkonnakohus andis Krachti asjas prokuratuuri tegevusele hävitava hinnangu Uuendatud

14:00

Venemaa lülitas Moskvas ja Peterburis mobiilse interneti välja

06:48

Tapeet reedab sõdadevahelise Eesti klassivahed

04.05

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

04.05

USA teatas kuue Iraani mereväe kaatri hävitamisest Uuendatud

17:58

Siseminister Taro keelas riigikogu liikmetel jälitusandmete avaldamise Uuendatud

06:44

USA salateenistus sattus Valge Maja lähistel tulevahetusse

ilmateade

loe: sport

19:45

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

19:19

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

18:34

Kahevõistlejate palve ROK-ile: meie unistus on teie kätes, hoidke seda elus

17:58

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

loe: kultuur

18:40

"Ooperifantoomiga" jõudis Eestisse 15 merekonteinerit ja 100-pealine meeskond

17:54

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

loe: eeter

17:54

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

11:31

Eesti teatri ema Maret Oomer: ma pole kunagi näitlejaks tahtnud saada

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

15:35

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

15:35

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

15:25

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

13:10

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

13:10

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

13:05

Tallinna linn plaanib Laagna teele trolliliini

12:25

Raadiouudised (05.05.2026 12:00:00)

10:00

Aasta kool 2026 on Pärnu Koidula gümnaasium

10:00

Ukraina kuulutas välja relvarahu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo