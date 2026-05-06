Otse kell 8.30: riigikogu erikomisjon arutab Hormuzi kriisi mõju majandusele

Kolmapäeval kell 8.30 algaval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil tuleb arutusele Hormuzi kriisi mõju majandusele. Istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Istungile on kutsutud majandus- ja kstrateegiaosakonna juhataja Joonas Pärenson ja sama osakonna peaanalüütik Karel Lember, kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja Tarmo Porgand ja makromajanduse talituse analüütik Kristjan Pungas, varude keskuse juht Ando Leppiman, EISA juht Ursel Velve, tööandjate keskliidu majanduse ja hariduse valdkonnajuht Raul Aron, toiduainete tööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp, taristuehituse liidu juht Indrek Pappel, mööblitootjate liidu juhatuse liige Jaen Uussalu, ehitusmaterjalide tootjate liidu tegevdirektor Marina Vaganova, ehitusettevõtjate liidu tegevjuht Kalmer Gross, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu poliitika- ja õigusvaldkonna juht Keilin Tammepärg, elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk, autoettevõtete liidu direktor Kersten Kattai, Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni president Tiit Parik ning riigikontrolli esindaja.

