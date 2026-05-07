Kaitseministeerium otsib uut kaitsepoliitika asekantslerit

Tuuli Duneton siirdub tööle Pariisi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja avaliku konkursi kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri kohale, sest seni sel ametikohal olnud Tuuli Duneton siirdub kaitsenõunikuks Pariisi.

Kaitsepoliitika asekantsler juhib Eesti julgeoleku ja kaitsepoliitika planeerimise protsessi, koordineerib Eesti julgeolekukeskkonna analüüsimist ja koostööd NATO, Euroopa Liidu ning teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonidega.

Asekantsleri ülesanne on tagada valitsemisala välislepingute ettevalmistamine, koostöökokkulepete sõlmimine ning nendest tulenevate rahvusvaheliste kohustuste täitmine. 

Senine kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton jätkab teenistust kaitseministeeriumi valitsemisalas ja siirdub kaitsenõunikuks Pariisi.

Tööks on vajalik riigisaladuse luba tasemel "täiesti salajane".

Kandidaadilt nõutakse magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset, vähemalt 5-aastast organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemust ning inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel.

Kandidaadil tuleb ka kirjutada essee teemal "Kuidas tagada Euroopa julgeolek järgmise viie aasta perspektiivis?". Dokumentide esitamise tähtaeg on 20. mai.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

