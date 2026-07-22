Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleriks saab Mariliis Gross

Kaitseministeeriumi uueks kaitsepoliitika asekantsleriks saab Mariliis Gross, kes varem oli Eesti alalises esinduses NATO juures kaitsetalituse direktor.

Gross asub koordineerima poliitika planeerimise, rahvusvahelise koostöö ning NATO ja Euroopa Liidu osakondade tööd, teatas ministeerium.

Gross on aastaid töötanud erinevatel ametikohtadel kaitseministeeriumis, riigikantseleis ning olnud kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi poliitiline nõunik. Lisaks on Gross osalenud Euroopa Liidu Kesk-Aafrika Vabariigi sõjalisel missioonil.

"Meie iseseisev kaitsevõime, laiapindne riigikaitse ja koostöö liitlastega on Eesti Vabariigi püsimise alustalad. Rahvusvaheline koostöö ja julgeolekupoliitika pidev areng on Venemaa agressioonisõja taustal olulisemad kui kunagi varem. Nendest väljakutsetest saavad minu ühed peamised prioriteedid uues ametis," ütles Mariliis Gross.

Gross on omandanud magistrikraadi Prantsusmaal Sciences Po Paris (Institut d'Etudes Politiques de Paris) ülikoolis rahvusvahelise julgeoleku erialal ning bakalaureusekraadi poliitikateadustes. 2018. aastal anti Grossile kaitseministeeriumi III klassi teenetemärk ning 2022. aastal kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest.

Senine kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton jätkab teenistust kaitseministeeriumi valitsemisalas ja siirdub kaitsenõunikuks Pariisi.