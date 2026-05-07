Poola president tahab panna EL-i rohepoliitika rahvahääletusele

President tõi põhjenduseks kõrged elamiskulud Euroopa suurimas kivisöest sõltuvas riigis.

"Rohelepe ja heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) tähendavad kõrgemaid energiahindu, majanduse konkurentsivõime langust ja põllumajandustootmise kokkuvarisemist," kirjutas Nawrocki sotsiaalmeedias.

Kavandataval rahvahääletusel esitataks Poola valijatele küsimus: "Kas te pooldate sellise kliimapoliitika rakendamist, mis on toonud kaasa kodanike elamiskulude, energiahindade ning äri- ja põllumajandustegevuse kulude kasvu?"

Euroskeptikust Nawrocki lubas juba enne eelmise aasta presidendivalimisi toetada Poola söetööstust, langetada energiahindu ja lahkuda ETS-ist.

Poola valitsuse hinnangul tuleks süsteemi küll muuta, kuid samas rõhutab valitsus, et ETS on osa Euroopa õigusest.

Poola põhiseadus annab presidendile õiguse algatada rahvahääletus. Selle peab aga heaks kiitma Poola parlamendi ülemkoja ehk senati enamus. Praegu kontrollib senatit Poola Euroopa-meelne valitsuskoalitsioon.

Poola tsentristlik valitsuskoalitsioon kritiseeris sammu.

"See ettepanek lõpetab seal, kuhu see kuulub – prügikastis," kirjutas Vasakerakonna senati aseesimees Magdalena Biejat sotsiaalmeedias pärast presidendi teadaannet. "Toidu- ja elektrihindu kergitavad põud ning sõltuvus söest ja naftast, mitte Euroopa Liit."

Erakonna Uus Vasakpoolsus esindaja Anna Maria Żukowska nimetas presidendi sammu absurdseks ja katseks politiseerida rahvahääletuse kontseptsiooni.

"Rahvahääletuse heakskiitmine väljendab austust kodanike hääle vastu," märkis Nawrocki ja hoiatas, et ka keeldumine on otsus, millele kodanikud annavad oma hinnangu.

Rahvahääletuse heakskiitmise korral viiakse see läbi 90 päeva jooksul.

Rahvahääletuse tulemus on siduv vaid juhul, kui osaleb üle poole hääleõiguslikest kodanikest.

2025. aastal tootis Poola ligi 51 protsenti elektrist kivisöest, mis on ülekaalukalt suurim osakaal Euroopa Liidus.