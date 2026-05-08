Norra ettevõtted plaanivad Pärnumaale miljardieurost vesinikutehast
Norra taustaga ettevõtted Northern Europe Energy Group ja Vindr Baltics kavandavad Pärnumaale Häädemeeste valda miljardieurose rohevesiniku tehast ning andmekeskust, mis peaksid hakkama kasutama tuuleelektrit.
"Northern Europe Energy Group plaanib rajada rohevesiniku tehase, mille elektrivarustuse tagab tuuleelektri tootja Vindr Baltics. Investeeringu kogumaht on miljard eurot ja praeguste plaanide kohaselt 2031. aastal tootmist alustav tehas hakkab Eesti-Läti piiri ääres Urissaare kandis andma tööd vähemalt 100 inimesele," teatasid ettevõtted.
"Kokkuleppe kohaselt tarnib Vindr taastuvelektrit rohevesiniku tehasele Eesti elektrivõrgu kaudu," seisab teates.
Reedel Tallinnas allkirjastatav memorandum sätestab kokkulepitud hinnatingimused ja kindlaksmääratud pikaajalise tarneperioodi, pakkudes mõlemale poolele stabiilset ja prognoositavat alust investeeringuteks ning edasisteks tegevuseks, teatasid ettevõtted.
Allkirjastamisel osalevad energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, Norra suursaadik Eestis Marius Dirdal, Northern Europe Energy Group nõukogu esimees Tor Arne Pedersen ja Vindr Balticu juht Marko Viiding.