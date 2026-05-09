Fotod: Narva linnust ehib taas plakat kirjaga "Putin on sõjakurjategija"

Laupäeval tõmbas Narva muuseum Narva linnusele taas suure plakati kirjaga "Putin on sõjakurjategija".

ERR-i fotograaf Sergei Stepanov tegi fotoülevaate meeleoludest nii Eesti-poolsel kui ka Venemaa-poolsel Narva jõe kaldal.

Narva muuseum paigaldas Narva linnusele plakati kirjaga "Putin on sõjakurjategija" ka eelmisel ja üle-eelmisel aastal.

Venemaal Ivangorodis paigaldati Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati paraadi Punaselt väljakult.