Fotod: aasta eurooplase tiitli sai Jonatan Vseviov

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas andis laupäeval Tallinnas Vabaduse väljakul Euroopa päeva tähistamisel välisministeeriumi kantslerile Jonatan Vseviovile üle aasta eurooplase tiitli.

Nominendid tiitlile olid ka ajakirjanik ja Postimehe välistoimetuse juht Evelyn Kaldoja ning Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Kandidaadid valis välja Eesti žürii ja võitja selgus rahvahääletusel.

"Ma arvan, kõige olulisem, mida ma tahaksin soovida, on julgus meile endale, aga ka Euroopas laiemalt. Julgus ise sõnastada oma tulevikku, oma eesmärk, pakkuda välja poliitika või poliitikad selles suunas liikumiseks. Sest see aeg, kui teised seda meie eest tegid, on pöördumatult möödas, järelikult peame ise tegema. Ja kui vaadata objektiivseid asjaolusid, fakte, numbreid, siis ühtegi põhjust seda peljata meil tegelikult ei ole," lausus Vseviov.

President Alar Karis ütles Euroopa päeva tähistamisel Vabaduse väljakul peetud kõnes, et Euroopa väärtused ja valgustusideed on jätkuvalt Eesti edu ning vabaduse aluseks.



"Euroopa on olnud meie paleus. Euroopas veerand aastatuhandet tagasi sündinud valgustuspõhimõtted – mõistlikkus, humanism, teaduspõhisus ja edasipürg – kõik on päevakajalised ka täna. Need on meie elulaadi, aga ka edu nurgakivid," ütles president Karis ja täiendas, et nendest kasvasid välja tänase Euroopa Liidu põhialused – demokraatia, turumajandus, õigusriik, inimõigused.