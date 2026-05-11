Viirusejuhtumitega kruiisilaeva reisijad on enamjaolt juba teel koju

Kruiisilaev MV Hondius Granadilla sadamas Tenerifel. Autor/allikas: SCANPIX/Cheng Min/Xinhua via ZUMA Press
Hispaania tervishoiuminister ütles, et esmaspäeva pärastlõunal väljuvad kaks viimast lendu, millega evakueeritakse reisijad Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt, mida tabas hantaviiruse puhang.

Ametnike sõnul viib üks Austraaliast saabuv lend ära kuus reisijat ning teine, Hollandist väljuv lend, 18 reisijat. Mõlemad lennud võtavad pardale ka teiste riikide kodanikke.

CNN-i andmetel ilmnesid ühel Prantsusmaalt pärit reisijal kodumaale suunduval lennul sümptomid ning kõik viis selle lennuga evakueeritud reisijat suunatakse karantiini.

USA tervishoiuministeerium teatas pühapäeval, et 17 ameeriklasest, kes viiakse tagasi kodumaale hantaviiruse juhtumitega kruiisilaevalt, on ühel tuvastatud kerged sümptomid ning teisel nõrgalt positiivne testitulemus.

Kõik ameeriklased olid esmaspäeva hommikuks teel koju USAsse.

Hispaania terviseametnike teatel vaadati reisijad pühapäeva hommikul laeval läbi ning sel ajal olid nad kõik sümptomiteta.

Ametnike sõnul on olid pühapäeva seisuga evakueerimislennud kavandatud Kanadasse, Hollandisse, Türki, Ühendkuningriiki, Iirimaale ja Ameerika Ühendriikidesse. Mitmed lennud olid esmaspäeva hommikul juba sihtkohta jõudnud.

Praegu Tenerife lähistel ankrus oleval laeval MV Hondius nakatus mitu reisijat hantaviirusse ning kolm reisijat surid. Laev alustas reisi aprilli algul Argentiinast.

Hantaviirused on närilistel, eelkõige hiirtel ja rottidel esinevad viirused.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, CNN, BBC

