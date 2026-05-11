Kuressaare kesklinnas peab jalakäija autole teed andma

Kuressaare kesklinnas valitseb nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele ühtmoodi 10 kilomeetri piirkiirus. Lisaks sellele on kesklinnas praegu vähemalt teoreetiliselt kord, kus jalakäijad peavad autodele teed andma. Omavalitsus asub nüüd probleemile lahendust otsima.

Aastal 2018. ümberehitusse läinud Kuressaare kesklinn on sellest ajast saati kõvasti meediakajastust saanud, ikka seoses jamadega.

Küll ehitusprotsessi, hilisemate kohtuvaidlustega ja nüüdseks juba liiklusohtlikult laguneva tänavakatendi teemadel.

Ala raekoja ees kutsutakse juba laulvateks kivideks, sest kolin, mida murdunud graniitplaadid tekitavad, on kohalikele harjumuspärane muusika. Nüüd kinnitas Saaremaa valla abivallavanem Kristjan Tamm, et see muusika saab lõpuks ometi oma lõpu.

"Kahe nädala pärast algavad siin siis tööd, mille käigus eemaldame need graniitplaadid ja katame umbes aastaks ajaks ajutise asfaldiga," ütles Tamm.

Veel üks eriline tahk Kuressaare kesklinnas on see, et seitse aastat on seal liigeldud jagatud ruumi põhimõttel, kus autod peaksid sõitma 10 kilomeetrit tunnis ja jalakäiatega vastastikusel viisakusel. Nüüd on jõutud selgusele, et jagatud ruumi põhimõte ikkagi pole päris õige liikluskorralduse variant.

Vandeadvokaat Indrek Sirgi sõnul peab liikleja saama murdosa sekundi jooksul aru, mis on tema õigused ning kohustused. Tee jaguneb osaks, mis mõeldud sõidukitele ja osaks, mis mõeldud jalakäijatele.

"Ainukene koht kus jalakäijad ja sõidukid ühiselt liiguvad on õueala. Kui õuealaga tegemist ei ole, siis sõidutee on sõidutee ja kõnnitee on kõnnitee. Ja sõiduteed ületades on jalakäijal eesõigus ainult siis, kui ta teeb seda ülekäigurajal. Kuressaare keskväljakul neid pole, mis tähendab seda, et jalakäija peab sõiduteed ületades andma autojuhile teed," selgitas Sirk.

Saaremaa vald ja liikluskomisjon hakkavad otsima sobivamat, juriidiliselt liiklusseadusele vastavat ja üheselt arusaadavat lahendust.

"Me peaksime nullist läbi analüüsima targemana, kogenenumana, et kuidas me oma kesklinna liiklust korraldame. Tõenäoliselt vaatame lähiajal kogu kesklinna liikluskorralduse värske pilguga ja hea kogemuste baasi najal üle. Aga mis võib muutuda? Ma ütleksin, et muutuda võib kõik. Täna meie liiklusvoog läbi kesklinna peab säilima, sellest me ei pääse," ütles Tamm.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

