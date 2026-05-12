Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann

Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti suursaadik Iisraelis ja Suurbritannias. Ta on olnud hiljuti ka Euroopa Liidu suursaadik Somaalias. Praegu töötab Intelmann välisministeeriumi peamajas multilateralismi ja rahuvahenduse eriesindajana.

Eesti uueks suursaadikuks Kreekas saab Piret Urb. Praegu on suursaadik Kreekas Karin Rannu.

Uueks suursaadikuks Lätis nimetas president Celia Kuningas-Saagpakki ja kutsus tagasi suursaadik Eerik Marmei.

Suursaadikuks Moldovas saab Siiri Königsberg. Praegu on seal Eesti saadik Aune Kotli.

Eestit hakkab suursaadikuna Portugalis esindama Katrin Kivi, kes vahetab välja Moonika Kase.

Eesti uueks suursaadikuks Androrras saab Lembit Uibo, kes resideerub aga Madridis. Suursaadiku kohalt lahkub Andres Rundu. Varem oli president kutsunud Rundu tagasi suursaadiku kohalt Madridis ja nimetanud Uibo suursaadikuks Hispaanias.

Hiljuti valimistega märgilise peaministrivahetuse läbi teinud Ungaris saab Eesti uueks suursaadikuks Jana Vanamölder. Ametist lahkub suursaadik Raul Toomas.