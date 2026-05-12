X!

Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann

Eesti
Tiina Intelmann
Tiina Intelmann Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

President Alar Karis nimetas Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas Tiina Intelmanni. 2023. aasta septembrist on olnud Eesti suursaadik Kiievis Annely Kolk.

Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti suursaadik Iisraelis ja Suurbritannias. Ta on olnud hiljuti ka Euroopa Liidu suursaadik Somaalias. Praegu töötab Intelmann välisministeeriumi peamajas multilateralismi ja rahuvahenduse eriesindajana. 

Eesti uueks suursaadikuks Kreekas saab Piret Urb. Praegu on suursaadik Kreekas Karin Rannu.

Uueks suursaadikuks Lätis nimetas president Celia Kuningas-Saagpakki ja kutsus tagasi suursaadik Eerik Marmei.

Suursaadikuks Moldovas saab Siiri Königsberg. Praegu on seal Eesti saadik Aune Kotli.

Eestit hakkab suursaadikuna Portugalis esindama Katrin Kivi, kes vahetab välja Moonika Kase.

Eesti uueks suursaadikuks Androrras saab Lembit Uibo, kes resideerub aga Madridis. Suursaadiku kohalt lahkub Andres Rundu. Varem oli president kutsunud Rundu tagasi suursaadiku kohalt Madridis ja nimetanud Uibo suursaadikuks Hispaanias.

Hiljuti valimistega märgilise peaministrivahetuse läbi teinud Ungaris saab Eesti uueks suursaadikuks Jana Vanamölder. Ametist lahkub suursaadik Raul Toomas.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:45

Teadlased tuvastasid sadu lühinägelikkusega seotud geenivariante

08:44

Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann

08:41

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

08:28

Tallinna tervishoiu kõrgkool saab üle 20 aasta uue rektori

08:19

Ameerika rahutegemine Iraaniga pole kuhugi edasi jõudnud

08:11

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

07:35

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Terik ja Haukanõmm

07:20

Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega Uuendatud

07:11

Venemaa kärbib tänavust majanduskasvu ootust 0,4 protsendini

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.05

Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

11.05

Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

11.05

Coop otsustab ööpäev läbi avatud Prismade saatuse müüginumbrite järgi

11.05

Koolijuhid ja õpetajad kritiseerivad põhikooli lõpueksamite uut korda

10.05

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

11.05

Sõja 1538. päev: Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

11.05

Hüdroinformaatik: suvi tuleb ilmselt põuane

11.05

Maarja Vaino: Eesti riik eitab Eestit kui rahvusriiki

10.05

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks

11.05

Puidutöösturid vastuses IT-ettevõtjatele: ükski sektor ei ole teisest üle

ilmateade

loe: sport

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

11.05

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

loe: kultuur

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11.05

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

11.05

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

loe: eeter

11.05

Ninjad: meil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada

11.05

Haldi Välimäe: kasvasin ilma igasuguse ohutundeta lapsena

11.05

Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

11.05

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

Raadiouudised

11.05

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

11.05

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

11.05

Lähipäevade ilm tuleb vihmane, soe ja äikeseline

11.05

Taani valitsuskõnelused käivituvad uue hooga

11.05

Advokatuuri hinnangul on kohtumenetluste juhtimise kvaliteet ebaühtlane

11.05

Hantaviiruse levik mõjutab kruiisilaevaliiklust Läänemerel vaid kaudselt

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 12:00:00)

11.05

Hiiumaa vald on rahulolematu kaitseala loomise kavaga

11.05

Päev tuleb soe ja vihmane

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo