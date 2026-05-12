Iisraeli parlament kiitis heaks eritribunali loomise

Knesset. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Iisraeli parlament kiitis heaks eritribunali loomise, mis hakkab mõistma kohut palestiinlaste üle, kes ründasid Iisraeli 7. oktoobril 2023. aastal.

Iisraeli 120-kohalises parlamendis Knessetis võeti otsus vastu 93 poolthäälega. Ülejäänud 27 seadusandjat puudusid hääletamiselt või jäid erapooletuks.

"Loodame muidugi, et see mõjub heidutusena, aga lisaks seab see jalule õigluse kõigi 7. oktoobri rünnaku ohvrite ja ka vangistatute perekondade jaoks," lausus Iisraeli opositsioonipoliitik Shelly Tal Meron.

Peamiselt äärmusrühmituse Hamas, aga ka teiste terroriorganisatsioonide rünnakus, hukkus 1200 inimest ja üle 200 võeti pantvangi. Rünnakus osales 5000 kuni 6000 palestiinlast, kes panid toime vägistamisi ja muid julmusi. Paljud neist postitasid videlõike oma tegudest sotsiaalmeediasse.

Hamasi pressiesindaja Hazem Qassem ütles, et uus seadus varjab Iisraeli Gazas toime pandud sõjakuritegusid.

Seaduseelnõu on eraldiseisev märtsis vastu võetud seadusest, mis kiitis heaks surmanuhtluse kasutamise palestiinlastele, kes on mõistetud süüdi iisraellaste mõrvas – meetme, mille rahvusvaheline üldsus ja inimõigusorganisatsioonid on karmilt hukka mõistnud.

Rünnaku ajal ja pärast seda võtsid Iisraeli väed riigis kinni umbes 300 väidetavat ründajat, keda on sellest ajast alates vangis hoitud.

Uue seaduse kohaselt saab tribunal väidetavatele ründajatele süüdistuse esitada Iisraeli 1950. aasta genotsiidi ennetamise seaduse alusel, mis on karistatav surmanuhtlusega.

Rahvusvaheline kriminaalkohus uurib Iisraeli käitumist Gaza sõjas ning on välja andnud vahistamismäärused Benjamin Netanyahu ja endise kaitseministri Yoav Gallanti, samuti kolme Hamasi juhi suhtes, kes kõik on nüüdseks Iisraeli poolt tapetud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Guardian, BNS

