Iisraeli valitsus tunnustas vastusammuna Türgile armeenlaste genotsiidi

Seda sammu peetakse Türgile suunatud etteheiteks ning selgeks märgiks kahe riigi vahelise lõhe süvenemisest.

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