Iisraeli valitsus tunnustas vastusammuna Türgile armeenlaste genotsiidi
Iisraeli valitsus tunnustas pühapäeval ühehäälselt esimese maailmasõja ajal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina.
Seda sammu peetakse Türgile suunatud etteheiteks ning selgeks märgiks kahe riigi vahelise lõhe süvenemisest.
"Ajalooline otsus: Iisraeli valitsus kiitis ühehäälselt heaks välisminister Gideon Sa'ari ettepaneku tunnustada armeenlaste genotsiidi," teatas Iisraeli välisministeerium.
Valitsuse otsuse peab veel ratifitseerima parlament.
Toimetaja: Marko Tooming
Allikas: AFP-BNS